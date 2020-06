Ένας άνδρας security σε σούπερ μάρκετ της Σκωτίας έγινε viral παγκοσμίως για την καλή πράξη της (βροχερής) ημέρας με αποδέκτη έναν σκύλο.

Έξω από το κατάστημα Morrison's στο Giffnock, ένας από τους πελάτες είχε δέσει τον σκύλο του για να κάνει μερικά ψώνια όταν άρχισε να βρέχει καταρρακτωδώς στο East Renfrewshire. Το γκόλντεν ριτρίβερ δεν μπορούσε να μετακινηθεί για να βρει καταφύγιο και ο αξιωματικός ασφαλείας πλησίασε το φιλικό τετράποδο κρατώντας μια ομπρέλα για να μη βραχεί.

Κάτοικος της περιοχής, έτυχε να περνά από το σημείο και φωτογράφισε το τρυφερό στιγμιότυπο, αναρτώντας την φωτογραφία στο Twitter. «Μπράβο σε αυτόν τον άνδρα σεκιούριτι των Morrisons που κράτα αυτό το καλό αγόρι στεγνό. Είπε "δεν ξέρεις πώς νιώθουν οι σκύλοι για τη βροχή"».

Shout out to this @Morrisons security man keeping this good boy dry. He said ‘well you never know how dogs feel about the rain’ pic.twitter.com/B9CPWI7u5Q

Η ανάρτηση της 25χρονης Mel Gracie διαδόθηκε πέρα από τα τοπικά σύνορα, με 20.000 share και 147.000 like. Όπως ήταν φυσικό, σχεδόν αμέσως αναγνωρίστηκε και ο «ήρωας» της συννεφιασμένης ημέρας, ο Ethan Dearman, που σχολίασε κάτω από την εικόνα: «Δεν περίμενα ότι θα γίνω viral στο twitter έτσι. Ήξερα ότι έκανα μερικούς ανθρώπους να χαμογελάσουν αλλά αυτό είναι το κάτι άλλο».

Ο επίσημος λογαριασμός των Morrisson's σχολίασε «Αξιαγάπητο!» και λίγο αργότερα ο ιδιοκτήτης του σκύλου ευχαρίστησε τον Dearman, ανεβάζοντας μια φωτογραφία από την εποχή που ο γλυκύτατος Freddie ήταν ακόμη κουτάβι.

«Ευχαριστώ τον @dearmanethan που κράτησε την ομπρέλα πάνω από τον Freddie όταν άρχισε να βρέχει. Τόσο ευγενικό. Είναι επίσης το ίδιο καλός με τον αδελφό μου Στιούαρτ, τον μπαμπά μου και τον Freddie! Εδώ ο Freddie όταν ήταν ακόμη κουτάβι!»

Thanks to security man @dearmanethan for putting the umbrella over Freddie when it started to rain! So kind! He’s always so nice to my brother Stuart, my Dad and our Freddie!Here’s Freddie when he was a puppy! pic.twitter.com/TJuX41ozFE