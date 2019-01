Τον χαρακτήρισαν από «σωσία» μέχρι «χαμένο δίδυμο αδερφό» του Τζάστιν Τρουντό και η ομοιότητα που έχει με Καναδό πρωθυπουργό τον έκανε όχι μόνο διάσημο σε όλο το Αφγανιστάν αλλά και το απόλυτο viral των τελευταίων ημερών.

Ο Abdul Salam Maftoon είναι τραγουδιστής γάμων και κατάγεται από ένα μικρό και απομακρυσμένο χωριό του Αφγανιστάν, που μαστίζεται από τις πολεμικές συγκρούσεις. Πρόσφατα αποφάσισε να λάβει μέρος σε ένα talent σόου της χώρας του και όλοι έμειναν έκπληκτοι με το πόσο μοιάζει στον Τζάστιν Τρουντό.

Το ωραίο στην υπόθεση είναι όμως πως ο ίδιος δεν είχε ακούσει ποτέ την ύπαρξη του Καναδού πρωθυπουργού, πόσο μάλλον για την ομοιότητα μαζί του, μέχρι που το επισήμανε ένας από τους κριτές.

Ο 29χρονος Maftoon ελπίζει πως η ομοιότητά του με τον Καναδό πολιτικό, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πιο σέξι ηγέτες του πλανήτη, θα του φέρει περισσότερες ψήφους στο American Idol της χώρας του.

«Ο κόσμος έχει ξεχάσει το όνομά μου και πλέον με αποκαλούν απλώς "Τζάστιν Τρουντό". Δεν γνώριζα τίποτα για εκείνον μέχρι που είδα φωτογραφίες του στα social media. Η ομοιότητα μαζί του έχει αυξήσει τις πιθανότητες να κερδίσω τον διαγωνισμό κατά 50%», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το βίντεο που τον δείχνει να συζητά σε ένα τηλεοπτικό πάνελ τις ομοιότητες που έχει με τον Τρουντό μετράει ήδη χιλιάδες views, ενώ χρήστες δημοσιεύουν συνεχώς φωτογραφίες των δύο αντρών για να επισημάνουν το πόσο ίδιοι δείχνουν.

With Justin Trudeau’s long lost Afghan brother. 😃 pic.twitter.com/zXzXISULXE — Ramiz Bakhtiar (@RamizBakhtiar) 10 Ιανουαρίου 2019

WHY DOES SALAM MAFTOON LOOK LIKE JUSTIN TRUDEAU IM DYINFBSHAB pic.twitter.com/oegsGaFqR3 — bahar (@baharfirooz) 11 Ιανουαρίου 2019

Salam Maftoon Afghan singer looks a lot like Canadian Prime Minister Justin Trudeau and his fans and followers are surprised at the resemblance. pic.twitter.com/nLSQCulccU — Khalil Hakimi (@KhHakimi1) 7 Ιανουαρίου 2019

I was 100% out on this Afghan Trudeau lookalike...



... and then I saw this photo:



(Photog @gregkolz shot the original) pic.twitter.com/4BVs02I5CY — Ed Tubb (@EdTubb) 14 Ιανουαρίου 2019

Trudeau is so popular in the Middle East that he even got his Afghan double. No one is making this up folks...👇🏻👇🏿👇🏽👇🏼👇🏾#TrudeauOut2019 pic.twitter.com/YkCFl1RWOx — Canadians vs Trudeau (@CndsVSTrudeau) 8 Ιανουαρίου 2019





Μέχρι σήμερα ο 29χρονος τραγουδιστής συντηρούσε οικονομικά την γυναίκα και τα τέσσερα παιδιά του τραγουδώντας και παίζοντας μουσικά όργανα σε γάμους και πάρτι γενεθλίων. Ωστόσο πλέον είναι σχεδόν βέβαιος πως η φήμη που απέκτησε θα τον κάνει πιο επιθυμητό στην βιομηχανία του θεάματος.

Όσο για τον Τζάστιν Τρουντό, λέει πως ελπίζει μια μέρα να τον γνωρίσει από κοντά. «Θα ήθελα να τον συναντήσω αν το επιθυμεί και εκείνος επειδή είναι παγκόσμια προσωπικότητα και εγώ ένας φτωχός από ένα απομακρυσμένο κομμάτι του Αφγανιστάν», λέει ο 29χρονος.

Με πληροφορίες από Guardian