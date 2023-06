Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνηθίζει να κάνει διάφορες χιουμοριστικές αναρτήσεις, όπου λέει ανέκδοτα στους φανς, αλλά μάλλον αποφάσισε να κάνει στροφή στην καριέρα του.

«Κάνω μετάβαση από τα ανέκδοτα στα ποιήματα», έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε νέα ανάρτηση στο Twitter, δημοσιεύοντας μαζί ένα σύντομο ποιηματάκι.

«Greek freak is a baller so tall and sleek and his moves are smooth as a kiss on the cheek», έγραψε κάνοντας ρίμα στα αγγλικά, κάτι που μεταφράζεται περίπου ως «Ο Greek freak είναι ένας μπασκετμπολίστας τόσο ψηλός και κομψός. Και οι κινήσεις του είναι τόσο απαλές όπως ένα φιλί στο μάγουλο».

Greek freak is a baller so tall and sleek

And his moves are smooth as a kiss on the cheek. 😂😂



I’m transitioning from jokes to poems!! pic.twitter.com/G5FdkbIgPo — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 21, 2023

Να σημειωθεί πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε πρόσφατα ένα ακόμη βραβείο στη συλλογή του, καθώς η Ένωση Επαγγελματιών Συγγραφέων Καλαθοσφαίρισης τον ψήφισε ως νικητή του βραβείου «Magic Johnson» για τη σεζόν 2022-23, το οποίο τιμά τον παίκτη που «συνδυάζει καλύτερα την αριστεία στο γήπεδο με τη συνεργασία και την αξιοπρέπεια στην αντιμετώπιση των ΜΜΕ και του κοινού».

Πέρα από τις δεσμεύσεις του στα ΜΜΕ μετά τους αγώνες, ο 28χρονος μπασκετμπολίστας συχνά αφιερώνει επιπλέον χρόνο για να μιλήσει στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το καθημερινό ρεπορτάζ της ομάδας, ενώ αφιερώνει επιπλέον χρόνο σε αρθρογράφους.

Το βραβείο «Magic Johnson» ιδρύθηκε τη σεζόν 2000-01 και ο Ρέι Άλεν του Μιλγουόκι ήταν ο εναρκτήριος νικητής του, ενώ το φετινό ήταν το πρώτο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.