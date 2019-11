«Casablanca» σημαίνει «λευκό σπίτι», αλλά το Casablanca Social Club σημαίνει πολύ περισσότερα και το έχει αποδείξει μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας του. Το διατηρητέο έργο τέχνης στη λεωφόρο Β. Όλγας έχει γίνει σημείο αναφοράς χάρη στον τρόπο με τον οποίο μετέτρεψε την πρώην οικία Μιχαηλίδη, χτισμένη στα τέλη του 19ου αιώνα, σε έναν σύγχρονο τόπο συνάντησης. Διατηρώντας την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, οι άνθρωποι του Casablanca Social Club έδωσαν και πάλι ζωή στο ολόλευκο ιστορικό κτίριο, δείχνοντας τη δέουσα προσοχή και σεβασμό.

Από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ εδώ θα νιώσεις την αύρα μιας «νέας κοινωνικότητας» που βγάζει τη γλώσσα στη «βαρετή κανονικότητα» των στημένων μαγαζιών, της επιτηδευμένης πόζας και του δήθεν. Άλλωστε, ο τίτλος Social Club αναφέρεται στη δυνατότητα να είσαι ο εαυτός σου, να συνυπάρχεις και να περνάς καλά. Η αυθεντικότητα είναι εκείνο που σου ξυπνά κάθε γωνιά του vintage αυτού χώρου, όπου κάθε λεπτομέρεια, κάθε χρωματική επιλογή και υλικό συνδυάζονται αρμονικά, όπως οι διαφορετικοί άνθρωποι που φέρουν τη δική τους προσωπική ομορφιά, δημιουργώντας ένα ακόμα πιο όμορφο «μαζί». Οι γεύσεις της κουζίνας, τα signature cocktails και τα αποστάγματα της κάβας είναι εξαιρετικά, το ίδιο και η ομάδα του μαγαζιού που θα σε κάνει να αισθανθείς υπέροχα. Σου έχει τύχει ποτέ να νιώσεις πως ένας χώρος σε παρακινεί να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό; Το Casablanca Social Club είναι μια τέτοια περίπτωση, κι αυτό το κάνει μοναδικό. The legend of Casablanca is you!

Βασιλίσσης Όλγας 18, Θεσσαλονίκη, 2311 243609, FΒ: Casablanca Social Club, Instagram: casablancasocialclub