Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κατερίνα Σακελλαροπούλου συναντήθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι, που μίλησε επίσης στη Βουλή, με την ευκαιρία της επετείου των 40 χρόνων από την προσχώρηση της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

«Πρέπει, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπέφεραν από την πανδημία της covid-19 να επιστρέψουμε κάτι για όλο αυτόν το πόνο και την οδύνη που υπέστησαν. Τα δημοκρατικά μας συστήματα μπορούν να το κάνουν, έχουν τη δυνατότητα να απαντήσουν στα αυταρχικά καθεστώτα με δημοκρατικές λύσεις», σημείωσε ο κ. Σασόλι, σε ειδική συνεδρίαση, με θέμα «Η Ευρώπη μετά την Πανδημία», τα μέλη της ειδικής Επιτροπής της Βουλής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και της Επιτροπής Άμυνας & Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

«Πρέπει και μπορούν τα ευρωπαϊκά εργαλεία να καταστούν μόνιμα για να δώσουμε με τις ευρωπαϊκές μας πολιτικές περισσότερους πόρους και τη δυνατότητα να αντιμετωπιστεί η τόσο βαθιά κρίση που ακόμα δεν έχουμε καταλάβει που θα οδηγήσει», τόνισε και προσέθεσε: «Είμαστε υπερήφανοι γιατί στην Ευρώπη παρά τα όσα συμβαίνουν κανένας πολίτης δεν έμεινε έξω από νοσοκομεία. Δεν χρειαζόταν πιστωτική κάρτα γιατί ο ευρωπαϊκός πυλώνας εγγυήθηκε την πρόσβαση στη φροντίδα. Και αυτό δεν έγινε σε όλα τα μέρη του κόσμου».

Ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή δημοκρατική απάντηση απέναντι σε όσους επενδύουν και στοιχηματίζουν στο διχασμό και την αποδυνάμωση της ΕΕ.

«Πρέπει να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας ως ΕΕ, ώστε η δημοκρατική απάντησή μας να φθάνει στους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουμε να φθάσουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής προσφέροντας λύσεις κοινωνικές, δημοκρατικές, λέγοντας σε αυτούς που στοχεύουν στο διχασμό μας ότι η δημοκρατία είναι ακόμα σε θέση να προασπίζει το δίκαιο, είμαστε σε θέση να προασπίσουμε τις ελευθερίες μας», είπε.

Και συνέχισε: «Μάθαμε πολλά από αυτούς τους 15 μήνες κρίσης, πήραμε μαθήματα. Αφήσαμε τους κανόνες του παρελθόντος που δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Είναι καιρός να σκεφτούμε νέα οράματα, να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες και να αναλογιστούμε τους κανόνες του μέλλοντος που δεν θα δημιουργούν κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, αδικίες και δημοκρατικά ελλείμματα, αλλά θα κλείνουν πληγές. Και πιστεύω ότι τα εθνικά Κοινοβούλια, μπορούν να δώσουν νέα πνοή γύρω από αυτούς τους κανόνες του μέλλοντος που θα επιτρέψουν να πορευθούμε συμφιλιωμένοι για ένα καλύτερο αύριο. Αν δεν το κάνουμε εμείς δεν θα το κάνει κανείς άλλος. Γι' αυτό και έχουμε τεράστια ευθύνη να το κάνουμε».

We must not go back to the failed financial rules of the past that have left citizens behind, produced inequalities and injustice. Now is the time to reflect on the rules of the future.



I was glad to address the Hellenic Parliament in Athens this morning: https://t.co/yXL2FtFcug pic.twitter.com/a7mK7Uh6Ac