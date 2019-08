Ειμαι απο ξενη χωρα και ασχολουμαι με τον καλλιτεχνικο τομεα.Οι γονεις μου δεν θα ελεγα οτι γινανε ποτε Ελληνες ας το πω και ετσι παρ'ολο που εχουν 30 χρονια στην Ελλαδα,δεν προσπαθησαν κιολας να εναρμονιστουν στο τοπιο.Το γεγονος οτι δεν ειμαι γιατρος ή δικηγορος ξερω'γω δεν θα το αποδεχτουν ποτε.Βλεπω την Dua Lipa και τη Rita Ora.Οι γονεις μεταναστες,εχουν καταλαβει οτι When in Rome do as the Romans do και εχουν αποδεχτει τις κορες τους.Εχουν ανοιξει και instagram και απο τις αναρτησεις καταλαβαινω οτι ειναι ανοιχτομυαλοι ανθρωποι.Θα'θελα και οι γονεις μου να ηταν ετσι,να μην θεωρουσαν τον καλλιτεχνικο χωρο πορνειο και να μην ειχαν κολλησει στο 1950 αλλα που?Ξερω οτι η καθε μου κινηση κατακρινεται και δεν θα ειναι περηφανοι για μενα οπως ειναι για τα αδερφια μου,ακομα και αν γινω πλουσια και διασημη θα τους καιει που δεν εγινα γιατρος....