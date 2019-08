Σημερα δεν θα μιλησουμε για μενα αλλα για ατομα σαν την Zendaya και τον Shawn Mendes.Γιατι αγαπητα μου παιδια οταν βλεπετε καποιον που ειναι λιγο πιο tomboy οπως η Zendaya(το red carpet look ειναι αλλο πραγμα μιλαω για το καθημερινο της στυλ) ή πιο effeminate σαν τον Shawn Mendes τους κοτσαρετε κατευθειαν ετικετες γκει/λεσβια?Και χρησιμοποιειτε και εικονες/βιντεο για να αποδειξετε οσα ισχυριζεστε?Αντε απο τους στρειτ το καταλαβαινω(αν και δεν τους εχω δει να το κανουν αυτο) αλλα εσεις γιατι?Δεν θα επρεπε να ειστε λιγο πιο ανεκτικοι σε αυτα μιας και θεωρειτε οτι ο καθενας μπορει να εκφραζεται στυλιστικα οπως γουσταρει χωρις αυτο να επηρεαζει την σεξουαλικοτητα του?Δεν προσπαθω να σας κραξω αλλα αν μπειτε σε forums,στο lipstick alley κ.α εχει ενα σωρο ατομα που λενε ΄She triggers my gay radars,she should come out already'.Με εκτιμηση μια straight....που υποστηριζει το lgbqti+ community!