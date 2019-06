Κουτσομπόλη και άνθρωπο που παρακολουθεί δεν με λες όμως έχω προσέξει πως η δικιά μου κάνει κάτι που δεν μου φαίνεται φυσιολογικό.

Από τα 500 άτομα που έχει φίλους τα 350 (περίπου) είναι κοπέλες. Φίλες, πρώην συμμαθήτριες / φοιτήτριες, γειτόνισσες, γνωστές.

Από τους άλλους 150 οι περισσότεροι είναι ή φίλοι ή συγγενείς ή συνεργάτες από τη δουλειά συν κάποιους άγνωστους που έχει και δεν ξέρω από που τους ξέρεις.

Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν θα περίμενα να έβλεπα στην αρχική μου πως πατάει like σε περισσότερες κοπέλες.

Αντί για αυτό σχεδόν καθημερινά θα δω πως έχει πατήσει like σε άντρες. Από τα 10 like που θα πατήσει τα 8 είναι σε άντρες, το ένα σε στιχάκι ή άκυρη φωτογραφία και μόλις το ένα σε κοπέλα.

Σε αυτά δεν υπολογίζω άτομα που έχουν κλειδωμένα profiles και δεν μπορώ να δω αν τους πατάει like ή όχι.

Έχει ιδιαίτερη προτίμηση σε φωτογραφίες που θα φαίνεται κοιλιακός ή κάποιος πολύ εμφανίσιμος, και στα like που κάνει αλλά και σε αγνώστους που θα δεχθεί.

Με αυτά τα δεδομένα να αρχίσω να ανησυχώ ή να το θεωρήσω ως την κλασσική βλακεία που βαράει πολύ κόσμο και πατάει like σε κώλους, βυζιά, κοιλιακούς απλά γιατί αυτά πουλάνε και αρέσουν;