H VANESSA GUILLÉN ήταν 20 χρονών, όταν δολοφονήθηκε φέτος τον Απρίλιο.

Η νεαρή γυναίκα αγνοείτο από τις 22 εκείνου του μήνα, όταν εθεάθη για τελευταία φορά στη στρατιωτική βάση του Φορτ Χουντ, όπου υπηρετούσε ως στρατιώτης. Χρειάστηκαν εκτεταμένες έρευνες για να φτάσουν οι αστυνομικές αρχές σε ανθρώπινα μέλη που εικάζεται ότι ανήκουν στην άτυχη κοπέλα.

Ως ύποπτος για τη δολοφονία της θεωρήθηκε ο συνομήλικος της Άαρον Ντέιβιντ Ρόμπινσον. Όπως πλέον προκύπτει από την έρευνα των αρχών, τη σκότωσε ενώ και οι δυο τους βρίσκονταν στη μονάδα, χτυπώντας την με ένα σφυρί στο κεφάλι. Για να εξαφανίσει τα ίχνη της διαμέλισε το σώμα με μία ματσέτα και όταν οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του, εκείνος δεν δίστασε να στρέψει το όπλο του στο πρόσωπό του και να αυτοκτονήσει.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι η γυναίκα είχε αναφέρει ότι ο ανώτερος της την παρενοχλούσε συστηματικά, την εκφόβιζε, και ένα βράδυ είχε εισβάλει την ώρα που έκανε μπάνιο φροντίζοντας να "της δώσει ένα μάθημα".

Ως συνεργός στην άγρια δολοφονία της κρατείται ήδη μια γυναίκα, που εικάζεται ότι διατηρούσε ερωτικές σχέσεις με τον Ρόμπινσον και τον βοήθησε στην προσπάθεια του να εξαφανίσει τη σορό της κοπέλας.

Πρόκειται για την 22χρονη Σεσίλια Αγκιλάρ, η οποία ήταν παντρεμένη με άλλον στρατιώτη, και στην κατοχή της οποίας βρέθηκαν η στρατιωτική ταυτότητα και το πορτοφόλι του θύματος.

Η υπόθεση της Γκιγιέν, αν και εξοργιστική από μόνη της, για την ολιγωρία των αρχών, αλλά και για την αδιαφορία που επέδειξαν στις καταγγελίες της έχει ξεκινήσει στην Αμερική μια ευρύτερη κουβέντα για τη σεξουαλική παρενόχληση, την κακοποίηση και τα καψόνια σε γυναίκες στρατιωτικούς.

Αυτές είναι που επιβεβαιώνουν ότι στην προσπάθειά τους να πετύχουν μια αξιόλογη καριέρα στον Αμερικανικό Στρατό δεν έχουν να παλέψουν μόνο με τις προκλήσεις του επαγγέλματος που επέλεξαν, αλλά και με τους κινδύνους για την ίδια τους τη ζωή και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Βιασμοί, κακοποιητική συμπεριφορά, υποβιβασμοί, ξυλοδαρμοί συνθέτουν ένα παράξενο "σεντόνι" αποκαλυπτικών μαρτυριών για την πραγματικότητα που κρύβει ο στρατός για τις γυναίκες.

