Dos Hermanos

Το πιο νόστιμο μεξικάνικο φαγητό της πόλης

Το Μεξικό είναι μια χώρα χρωματιστή, πληθωρική, με έντονες μυρωδιές και γεύσεις. Το Dos Hermanos αποτυπώνει μέσα σε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό χώρο όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την κουλτούρα του Μεξικού και προσφέρει πεντανόστιμα πιάτα που σε ταξιδεύουν στα σοκάκια αυτού του πολύχρωμου τόπου. Από την πρώτη στιγμή που θα βρεθείς στο Dos Hermanos θα χαζέψεις τη ζεστή ατμόσφαιρα με τα custom made έπιπλα και τις χειροποίητες λεπτομέρειες που σε μεταφέρουν στην πιο καλαίσθητη εκδοχή του Μεξικού. Κι όταν έρθει η ώρα να γευτείς τις προτάσεις του μενού, θα ξεδιπλωθεί μπροστά σου όλη η ιστορία των 27 ετών που καθιστά το Dos Hermanos το πρώτο μεξικάνικο της Αθήνας, ενώ, αν κλείσεις τα μάτια, θα νιώσεις συνοδοιπόρος σε ένα μακρινό ταξίδι. Εκείνο που ακολουθούν όλα τα υλικά και τα μπαχαρικά για να φτάσουν από τη γη των Μάγιας στην κουζίνα του Dos Hermanos, όπου ο chef patron Peter Maragos επιμελείται κάθε πιάτο της αυθεντικής μεξικάνικης γαστρονομίας. Τα πληθωρικά fajitas, τα χειροποίητα burritos, τα ζουμερά enchiladas, τα ψητά κρέατα που συνοδεύονται από εξωτικές home made σος αλλά και το μοναδικό mole είναι κάποιες από τις συνταγές που πρέπει να γευτείς! Στο Dos Hermanos, εκτός από το φαγητό, θα απολαύσεις και εκπληκτικά κοκτέιλ τα οποία έχουν βραβευτεί, και όχι άδικα. Άλλωστε, εδώ η Mαργαρίτα φτιάχνεται με την premium τεκίλα Don Julio κι αυτό την κάνει την καλύτερη της πόλης, χωρίς υπερβολή! Κι επειδή Μεξικό χωρίς φιέστα δεν υπάρχει, στο Dos Hermanos κάθε γιορτή αυτού τόπου αναβιώνει με τον πιο παραδοσιακό τρόπο, μεταφέροντας στην Κηφισιά λίγη από την πολύχρωμη κουλτούρα που σε κάνει να αναφωνείς «Viva Mexico»!

Dos Hermanos, Κυριαζή 24, Κηφισιά, 210 8087906, www.doshermanos.gr, FΒ: doshermanos.gr, Instagram: doshermanos.gr

Wagamama

Οι γεύσεις γίνονται μέρος της ασιατικής φιλοσοφίας.

Το Wagamama δεν είναι απλώς μια αλυσίδα ιαπωνικών εστιατορίων, είναι ένας πυλώνας της σύγχρονης ασιατικής κουζίνας που φέρνει σε δύο σημεία στην Αθήνα τη φιλοσοφία «kaizen», που σημαίνει «καλή αλλαγή». Αυτή είναι που διαμορφώνει κάθε πιάτο και ωθεί τους ανθρώπους του Wagamama να βελτιώνονται συνεχώς, να δημιουργούν και να διατηρούν το πνεύμα τους ανήσυχο, ώστε να βρίσκει πάντα τον καλύτερο τρόπο για όλα. Από το 1992, που το Wagamama άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες του στο Λονδίνο, εμπνευσμένο από τον ζωντανό ρυθμό των ιαπωνικών ramen bars και τις γιορτές ασιατικών γεύσεων, μέχρι σήμερα δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία γαστρονομίας, βασισμένη στα φρέσκα και θρεπτικά πιάτα της Ιαπωνίας. Σχεδόν τρεις δεκαετίες τώρα η ομάδα του Wagamama βελτιώνει τις συνταγές της, πειραματίζεται με μπαχαρικά και ανακαλύπτει γεύσεις για να παρουσιάζει κάθε μέρα κάτι καλύτερο. Όσο για το φαγητό, αυτό περιλαμβάνει λίγο τζίντζερ που θα σε ζεστάνει, πιπεριές τσίλι που απογειώνουν, νουντλς που θρέφουν το σώμα και την ψυχή, πιάτα με ρύζι σε διαφορετικές εκδοχές, δροσερές σαλάτες, γλυκά αλλά και επιλεγμένες ασιατικές μπίρες. Άλλωστε, το μενού του Wagamama έχει δημιουργηθεί για να εξερευνά, να θρέφει, να διατηρεί την παράδοση και να εμπνέει. Τα φρέσκα υλικά βρίσκονται στη βάση κάθε πιάτου που σερβίρεται τη στιγμή ακριβώς που ετοιμάζεται, ενώ οι τεχνικές και οι ιδιαίτερες παρασκευές δημιουργούν μια σειρά από αυθεντικές ιαπωνικές συνταγές γεμάτες χρώματα, αρώματα και την αψάδα των μπαχαρικών που είναι πάντα στο καλύτερο σημείο τους όταν φτάνουν στο τραπέζι σου. Ό,τι κι αν επιλέξεις, το Wagamama θα σε συστήσει στην ιαπωνική κουζίνα και μάλιστα θα σε μάθει να μιλάς τη γλώσσα του ως μέρος μιας ολόκληρης κουλτούρας που αποτυπώνεται στις γεύσεις.

Wagamama, Λεωφόρος Κηφισίας 37Α & Σπύρου Λούη, Golden Hall, Mαρούσι, 210 683 6842 // Kασσαβέτη 3, Kηφισιά, 210 8013100, www.wagamama.com.gr, FΒ: wagamama_greece, Instagram: wagamama_gr

Buba Bistrot Exotique

Πληθωρική ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν στη νοτιοανατολική Ασία.

Αν έχεις δει σε ταινίες σκηνές από τις ασιατικές αγορές στο Ανόι και στο Χονγκ Κονγκ, τότε, μπαίνοντας στο Buba, θα νιώσεις πως βρίσκεσαι σε κάποιο κινηματογραφικό σκηνικό ή πως έχεις διακτινιστεί σε ένα άλλο σύμπαν, εκεί όπου η ζεν διάθεση συνδυάζεται με τον ηλεκτρισμό των χρωμάτων και σε καλωσορίζει στη ζεστασιά της οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Η γνωστή και δοκιμασμένη ομάδα του Guru bar, διατηρώντας την αισθητική του πετυχημένου αυτού πρότζεκτ, βρίσκεται πίσω από τo Buba, τοποθετώντας το εδώ και 4 χρόνια στα established spots της Κηφισιάς. Ο Διονύσης Παξινός είναι στην καθημερινή επιμέλεια του χώρου και η Ταϊλανδέζα «κυρία Μαρία» (Τσουατόνγκ Αρεεράτ) στην κουζίνα. Εκτός από τα Vietnamese Rolls, την Duck Salad και το βιρμανέζικο κοτόπουλο, που αποτελούν τα highlights του καταλόγου, στο νέο μενού θα βρεις το Café de Paris, μια ασιατική εκδοχή της κλασικής γαλλικής συνταγής που σερβίρεται με φρέσκα ασιατικά εποχικά λαχανικά, και το Kao Soi με κοτόπουλο και χειροποίητο κάρι από την Chiang Mai. Όσο για το ποτό, στα must try είναι η Β.Π Pinacolada αλλά και το Mission of Burma που θα σε ταξιδέψουν σε εξωτικές συνοικίες της νοτιοανατολικής Ασίας. Από το τέλος Οκτώβρη, κάθε Κυριακή μεσημέρι το εντυπωσιακό πατάρι του Buba γίνεται ένας χώρος αφιερωμένος στα παιδιά με μια σειρά εργαστηρίων που στόχο έχουν να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους, ενώ οι γονείς θα καλλιεργούν τη γευστική τους αισθητική. Στο Buba οι παραδοσιακές συνταγές μιας άλλης κουλτούρας και η πληθωρική ατμόσφαιρα δένουν μοναδικά για να σε οδηγήσουν σε μια νέα εμπειρία απόλαυσης.

Buba Bistrot Exotique, Παπαδιαμάντη 4, Κηφισιά, 210 6231151, 6980 457387, www.bubabistrotexotique.com, FB: bubakifisia, Instagram: buba_bistrot_exotique

Madame Phu Man Chu

Γεύσεις από Βιετνάμ, kung fu και η κυρία Ελένη.

Κάποιες συναντήσεις είναι καρμικές. Όπως αυτή του αρχιτέκτονα Luc Lejeun, του Βιετναμέζου celebrity chef Vu Dinh Hung και του Kωνσταντίνου Zουγανέλη που ασχολείται χρόνια με τον χώρο της εστίασης. Και επειδή το κάρμα ανήκει στην ανατολική φιλοσοφία, το αποτέλεσμα της συνάντησής τους δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από μια γευστική εμπειρία με πιάτα της Ανατολής, και συγκεκριμένα του Βιετνάμ. Το Madame Phu Man Chu είναι το αποτέλεσμα ταξιδιών, έρευνας και παράδοσης και όλα αυτά συναντιούνται σε ένα μενού αυθεντικό και άκρως ιδιαίτερο που θα απογειώσει το street food. Η ατμόσφαιρα, cozy και φιλόξενη, αποπνέει ακριβώς την αίσθηση των heart warming συνταγών που παρασκευάζονται με υλικά που προέρχονται αποκλειστικά από το Βιετνάμ ή διαλέγει από τη Βαρβάκειο καθημερινά ο ίδιος ο σεφ. Τα spring rolls που γίνονται με artisanal rice paper δεν μοιάζουν με τίποτα απ' όσα έχεις δοκιμάσει. Η σούπα Pho, που είναι και το πιο χαρακτηριστικό πιάτο, σερβίρεται σε δύο εκδοχές, με μοσχάρι σε λεπτές λωρίδες και με γαρίδες, ενώ στα must try πιάτα είναι το χειροποίητο ραβιόλι ατμού που ετοιμάζεται τη στιγμή της παραγγελίας. Για δροσιστική συνοδεία, η Papaya Salad θα σε ενθουσιάσει και, αν είσαι τυχερός, θα πετύχεις τον σεφ, που είναι kung fu master, να κάνει ένα εντυπωσιακό show που σε μεταφέρει στην άλλη άκρη του κόσμου, σε μέρη που μέχρι σήμερα έχεις δει μόνο σε ταινίες. Στο Madame Phu Man Chu προστέθηκε πρόσφατα ένα μικρό μενού από signature cocktails για να ολοκληρώσει τη γευστική σου εμπειρία. Όσο για τη μασκότ, αυτή είναι η κυρία Ελένη (μένει στον τελευταίο όροφο), που ήρθε να προσφέρει τη φιγούρα της σε έναν χώρο που καταφέρνει να κάνει το έθνικ μέρος του αθηναϊκού τοπίου.

Madame Phu Man Chu, Πραξιτέλους 36 & Σκουλενίου 4, Αθήνα, 210 3231366, FB: madamephumanchu, Instagram: madamephumanchu. Θες βιετναμέζικο στο σπίτι ή στο γραφείο; Μέσα στο επόμενο διάστημα θα μπορείς να παραγγείλεις online τα αγαπημένα σου Phu Man Chu πιάτα στο www.madamephumanchu.com

Μama Roux

Εδώ θα φας αληθινό έθνικ φαγητό.

Το Mama Roux μπορεί υπερήφανα να διεκδικήσει τον τίτλο του εστιατορίου που έπεισε τους Αθηναίους να δοκιμάσουν φαγητό απ' όλον τον κόσμο! Εδώ και 8 χρόνια αποτελεί κλασικό σημείο αναφοράς για όσους ξέρουν ή θέλουν να μάθουν τι σημαίνει ethnic κουζίνα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο concept στο μενού – το φαγητό που σερβίρουμε είναι γεύσεις που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από τα ταξίδια και τις εμπειρίες μας. Eμπνέεται από διαφορετικούς πολιτισμούς, ενώ διαρκώς πειραματιζόμαστε με νέα υλικά και τεχνικές, δίνοντας το δικό μας twist σε κλασικά multi-ethnic πιάτα. Συριακή σαλάτα φατούς, φαλάφελ και χούμους «ταξιδεύουν» με τάκος, quesadillas, burritos, bao bans, σουβλάκι tandoori και Al Pastor, κλασικά αμερικανικά μπέργκερ, Ramen Bowls και Peking Duck Noodles. Το αποτέλεσμα: 35 πιάτα από Ταϊλάνδη, Ινδία, Ιαπωνία, Κορέα, Περού, Γαλλία, Ιταλία, ΗΠΑ και Μέση Ανατολή συνυπάρχουν σε 1 κουζίνα, σε 1 τραπέζι, σε 1 εστιατόριο – στο Mama Roux.

Mama Roux, Αιόλου 48, Μοναστηράκι, 213 0048382, FB: mamarouxrestaurant, Instagram: mamaroux.restaurant

Chilangos Taqueria & Tequileria

Παραδοσιακές γεύσεις, τεκίλες και ατμόσφαιρα αυθεντικής μεξικάνικης κουλτούρας.

Όταν ακούς Μεξικό, τρεις σκέψεις σού έρχονται στο μυαλό: επανάσταση, φιέστα και γεύση. Νομίζω, μάλιστα, πως και τα τρία αυτά στοιχεία μπλέκονται με έναν υποσυνείδητο τρόπο, δημιουργώντας τη μεξικάνικη κουλτούρα, την τόσο ιδιαίτερη και πληθωρική. Σε αυτήν βασίζεται το new entry του Χολαργού Chilangos που φέρνει στην Αθήνα τις γεύσεις της μοναδικής αυτής κουζίνας σε μια εκδοχή που πλησιάζει τα δικά μας πρότυπα. Ο Μεξικάνος σεφ, που ταξίδεψε από το Mexico City για να προσφέρει την πολύτιμη εμπειρία του και την τεχνογνωσία του στην ομάδα του Chilangos (όλοι άνθρωποι που ασχολούνται χρόνια με τον χώρο), αλλά και το ταξίδι τους στο Μεξικό για γευσιγνωσία και έρευνα, συνέβαλαν σε ένα μενού όπου οι ξεχωριστές τεχνικές μαγειρέματος συνδυάζονται με τα ολόφρεσκα υλικά που καταφθάνουν καθημερινά. Οι χειροποίητες πίτες (κάποιες φτιάχνονται με μπλε καλαμπόκι!) αλλά και τα nachos που αγοράζονται φρέσκα από Μεξικάνο μικροπαραγωγό θα σε κάνουν να ξεχάσεις ό,τι έχεις δοκιμάσει μέχρι σήμερα στο είδος αυτό. Τα Al bondigas fritas de carne, η σαλάτα με κινόα αλλά και οι fajitas που ετοιμάζονται σε καυτό μαντέμι είναι κάποια από τα βασικά must try δίπλα στα tacos Αl Ρastor και τα burritos (με λίγα λόγια, πρέπει να τα δοκιμάσεις όλα...). Όσο για τις Μαργαρίτες, αυτές σερβίρονται σε πέντε διαφορετικές εκδοχές και βασίζονται στη μεγάλη λίστα με τεκίλες, με την Premium Jose Cuervo να ξεχωρίζει. To Chilango είναι ένας χώρος προσεγμένος σε κάθε λεπτομέρεια, με το γκράφιτι ενός Γάλλου καλλιτέχνη να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα βγαλμένη από την Dia de los muertos και τους χρωματιστούς δρόμους του Μεξικού. (Χρήσιμο spoiler: Φήμες λένε πως γι' αυτήν τη μέρα το Chilangos ετοιμάζει κάτι πολύ ιδιαίτερο!)

Chilangos Taqueria & Tequileria, Μεσογείων 258, Χολαργός, 210 6536293, FB: chilangos_, Instagram: chilangos_

Nedra

Οι γευστικές παραδόσεις του κόσμου βρίσκονται στο στέκι των βορείων προαστίων.

Όταν επισκέπτεσαι έναν τόπο, θέλεις οπωσδήποτε να δοκιμάσεις την κουζίνα του για να γνωρίσεις καλύτερα την παράδοσή του. Κάποιες φορές, όμως, οι παραδόσεις του κόσμου επισκέπτονται τα δικά σου μέρη. Το Nedra, η νέα πολυσυζητημένη άφιξη στο κέντρο του Χαλανδρίου, ήρθε για να σε ταξιδέψει με τις μοναδικές του γεύσεις στις πιο εξωτικές γωνιές του κόσμου, εκεί όπου ονειρεύεσαι να βρεθείς, απολαμβάνοντας πιάτα της τοπικής κουζίνας ή, αλλιώς, απολαμβάνοντας «Flavors from the sacred land», όπως ορίζει τo κύριο concept του εστιατορίου. Η Χαβάη, η Κίνα, η Ιαπωνία, το Περού, το Μεξικό και η Ινδία είναι κάποιες από τις στάσεις σε αυτό το έθνικ ταξίδι γευσιγνωσίας που προσφέρει το Nedra. O executive chef Θεοδόσης Βενέτης, που βρίσκεται πίσω από την επιμέλεια του μενού, συνδυάζοντας την πολύχρονη εμπειρία και τα ταξίδια του, δημιουργεί προτάσεις για οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Η wine list και τα μοναδικά signature cocktails ολοκληρώνουν τη γαστρονομική εμπειρία με ετικέτες από διαφορετικούς αμπελώνες αλλά και έναν κατάλογο κοκτέιλ που έχει επιμεληθεί ο Μάρκελος Παξιμάδης και έχει δημιουργήσει ήδη best sellers (όπως το Caribbean Punch!). Το Nedra, με τη ζεστή ατμόσφαιρα και το design του, εμπνευσμένο από μακρινές χώρες, αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία των δημιουργών Πάρη Παραβατού και Μαριαλένας Πιζάνη, που πιστεύουν πως η συνολική εμπειρία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Το εκπαιδευμένο προσωπικό είναι πάντα διαθέσιμο να σε ξεναγήσει σε όλους τους γευστικούς προορισμούς που θα επιλέξεις και το Nedra γίνεται το νέο all-day στέκι που θα σου γνωρίσει τις κουζίνες του κόσμου.

Nedra, Κολοκοτρώνη 5, Χαλάνδρι, 210 6818373, [email protected], FΒ: nedrarestaurant, Instagram: nedra_restaurant

Amigos

Μια φιέστα γεύσεων που σε παρασύρει στα στενά του Μεξικού.

Η λέξη «amigo» κρύβει μέσα της ένα αναπόσπαστο κομμάτι της μεξικάνικης κουλτούρας και δηλώνει όλη τη φιλικότητα και τη ζεστασιά που θα συναντήσεις στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αυτό ακριβώς πρεσβεύουν και τα Amigos! Και το καλύτερο; Βρίσκονται εδώ, δίπλα σου, σε δύο ζεστές κάζες στη Γλυφάδα και στη Νέα Σμύρνη, για να σε παρασύρουν σε ένα γαστρονομικό ταξίδι που θα σου μείνει πραγματικά αξέχαστο. Τα περίφημα fajitas, τα καυτερά chilis αλλά και τα λαχταριστά tacos περιλαμβάνονται σε ένα μενού που βασίζεται σε παραδοσιακές μεξικάνικες συνταγές σε συνδυασμό με ολόφρεσκες πρώτες ύλες. Στα Amigos το φημισμένο γουακαμόλε είναι κάτι περισσότερο από συνοδευτικό ντιπ. Είναι μια live εμπειρία που ετοιμάζεται μπροστά σου, μέσα σε παραδοσιακά ηφαιστειογενή σκεύη molcajete, αναδεικνύοντας τη γεύση και το άρωμα των συστατικών της πιο χαρακτηριστικής παρασκευής που έχει αναδείξει η μεξικάνικη κουζίνα. Μεξικάνικο, όμως, χωρίς τεκίλα είναι Mαργαρίτα χωρίς αλάτι, γι' αυτό και τα Amigos διαθέτουν περισσότερες από 50 ετικέτες τεκίλας και μεζκάλ που μπορείς να απολαύσεις στις αυθεντικές tequilerias τους. Η φημισμένη Frozen Cuervo Margarita αποτελεί σημείο αναφοράς από το 1995, ενώ φυσικά δεν λείπουν τα ξεχωριστά classics και signature cocktails. Όσο για τη μουσική της μεξικάνικης γιορτής γεύσεων, αυτή γίνεται μέρος της απόλαυσης με τη live μπάντα των Amigos παρέα με τους Λατινοαμερικανούς χορευτές που σε παρασύρουν στον ρυθμό της σάλσα κάθε Τετάρτη στη Νέα Σμύρνη και κάθε Πέμπτη στη Γλυφάδα. Αν είσαι έτοιμος, λοιπόν, για ένα σύντομο ταξίδι στο Μεξικό, δεν έχεις παρά να επισκεφτείς το κοντινότερό σου Amigos!

Amigos, Κύπρου 65Α, Γλυφάδα, 210 8983167 / Μεγάλου Αλεξάνδρου 70, Νέα Σμύρνη, 210 9332220, www.amigos.gr, FB: Amigos All Day Mexican Restaurant Bar

Migada Cocina

Γεύσεις που αφηγούνται ιστορίες με εξερευνητές και πριγκίπισσες.

Μιγάδα είναι η γυναίκα που έχει γεννηθεί από γονείς διαφορετικής φυλής, κυρίως διαφορετικού χρώματος. Κι αν ρωτήσεις γύρω σου, οι περισσότεροι θα σου πουν πως οι μιγάδες είναι οι πιο όμορφες γυναίκες που έχουν δει. Γιατί, τελικά, οι πολιτισμοί αποκτούν μεγαλύτερη αξία όταν συναντιούνται, μπερδεύονται και δημιουργούν μια νέα μορφή με τα δικά της ξεχωριστά (και εξωτικά) χαρακτηριστικά. Αυτό ακριβώς είναι η Migada Cocina. Μια συνεύρεση όπου διαφορετικές κουλτούρες απ' όλο τον κόσμο συναντιούνται σε ένα μενού για να αφηγηθούν η καθεμία τη δική της ιστορίας μέσα από τον γαστρονομικό θησαυρό κάθε τόπου. Οι μεγάλοι εξερευνητές γίνονται οδηγοί σε αυτό το ταξίδι με γευστικές στάσεις πρωτόγνωρες που θα σε ενθουσιάσουν. Η Σαλάτα των Κήπων της Βαβυλώνας, το Μπανού Κουντάιρ Χούμους (πήρε το όνομά του από Άραβες μιγάδες), το πιάτο της Πριγκίπισσας Κοκατσίν, το burrito που ξέρει πολλά και μιλάει λίγο, αλλά και ο Σκύλος του Δαρβίνου είναι κάποιες από τις εντυπωσιακές ονομασίες των ακόμα πιο εντυπωσιακών συνταγών που ετοιμάζονται καθημερινά με ολόφρεσκα υλικά. Πριγκίπισσες, βασιλιάδες και θαλασσοπόροι εμπνέουν το μενού που δύσκολα θα αφήσεις από τα χέρια σου, αφού οι ιστορίες θα σε συνεπάρουν. Μέχρι τη στιγμή που θα δοκιμάσεις την πρώτη μπουκιά από το πιάτο σου για να αντιληφθείς πόσο πολύτιμη είναι η δημιουργία συνδυασμών με υλικά και μπαχαρικά που ταξίδεψαν από μακριά και συνδυάστηκαν όπως ακριβώς τους ταιριάζει σε μια συνταγή. Το Migada Cocina φέρνει στη φιλοσοφία του street food την ιστορία του κόσμου και μας καλεί να τη ζήσουμε μέσα από τις γεύσεις.

Migada Cocina, Πραξιτέλους 6, Αθήνα, 210 3316488. Νέο κατάστημα: Θέμιδος 1, Ψυρρή, www.migada.gr, FΒ: Migada, Instagram: migadastreetfood. Καθημερινά από τις 12:30 έως αργά το βράδυ. Λειτουργεί και delivery.