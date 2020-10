ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ εργασίας πραγματοποιεί αύριο Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ μετά από δύο χρόνια παγωμένων ελληνορωσικών σχέσων. Σκοπός της συνάντησης, θεωρητικά, είναι η προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο χωρών. Τι περιθώριο όμως υπάρχει πραγματικά για κάτι τέτοιο, μετά και τις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, κατά την επίσκεψή του στην Σούδα, όπου μίλησε για την ανάγκη «ανάσχεσης της ρωσικής επέλασης στην Ανατολική Μεσόγειο» από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ; Στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών είχαν εξοργιστεί τότε και η Ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα είχε μιλήσει για “αντιρωσική υστερία”.

Ο 70χρονος επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας, Σεργκέι Βικτόροβιτς Λαβρόφ, είναι υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας από το 2004 και θεωρείται, πέρα από πολύ ικανός, άνθρωπος της απολύτου εμπιστοσύνης του Βλαντιμίρ Πούτιν. Και πως αλλιώς θα ήταν δηλαδή, για να μένει στη θέση αυτή εδώ και 16 χρόνια.

ΤΙ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ

Λίγο πριν από την ανακοίνωση της επίσκεψης Λαβρόφ στην Αθήνα κι ενώ η Τουρκία αμφισβητούσε στην πράξη πλέον το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, η Ρωσική πρεσβεία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία αναγνωρίζει το δικαίωμα της αυτό.

Πέντε μέρες μετά, θυμήθηκε και τα 193 χρόνια από τη μάχη στο Ναυαρίνο και ανάρτησε σχόλιο στο τουίτερ για την νίκη επί του τουρκικού στόλου, ως μία από τις προϋποθέσεις για την ανεξαρτησία της Ελλάδας.

⚔⛵ 193 years ago, the combined squadron of Russia, Great Britain and France defeated the Turkish-Egyptian fleet in the Bay of Navarino. The triumph of the allied fleet became one of the prerequisites for Greece's independence.



