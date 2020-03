H καινοτομία είναι μια μαγική λέξη που κρύβει μέσα της μελέτη, έμπνευση, δημιουργικότητα και πολύ πολύ πάθος. Ποια ήταν η τελευταία φορά που άκουσες κάτι πραγματικά καινοτόμο και, το πιο σημαντικό, ποια ήταν η τελευταία φορά που είδες μια πραγματικά καινοτόμο ιδέα να πετυχαίνει επιχειρηματικά;



Το Innovathens powered by Samsung, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, αποτελεί μια δημιουργική «φωλιά», όπου καλλιτέχνες, start-ups, επιχειρήσεις και επαγγελματίες εξελίσσουν τις ιδέες τους και σχεδιάζουν μαζί νέα πρότζεκτ, προϊόντα και υπηρεσίες, αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται, ανταλλάσσουν απόψεις και καλές πρακτικές. Έχοντας διοργανώσει ήδη τρεις θεματικούς κύκλους Επιχειρηματικού Επιταχυντή αφιερωμένους στις Δημιουργικές και Πολιτιστικές Βιομηχανίες και συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό έργο SMATH, αποτελεί έναν κόμβο εκδηλώσεων και δικτύωσης του οικοσυστήματος καινοτομίας που λειτουργεί ως κέντρο εκπαίδευσης νέων ανθρώπων σε προσωπικές, κοινωνικές και ψηφιακές δεξιότητες και ως επιταχυντής (accelerator) ιδεών, ομάδων, start-ups αλλά και υφιστάμενων επιχειρήσεων που θέλουν να επεκταθούν σε νέους τομείς δραστηριότητας.



Εξάλλου, στο SMATH (Smart Atmospheres of social and financial innovation for innovative clustering of creative industries in MED area), ένα ευρωπαϊκό έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο του Interreg MED 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, συμμετέχουν μαζί με το INNOVATHENS, 10 ακόμη εταίροι από την Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Κροατία και την Ισπανία. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να καλλιεργηθούν συνεργασίες μεταξύ δημόσιου τομέα, φορέων παραγωγής πολιτισμού, δημιουργικών επιχειρήσεων και καλλιτεχνών μέσω καινοτόμων μορφών clustering, στην περιοχή της Μεσογείου.

«Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας γίνεται σε ταχύρρυθμους, τριμηνιαίους κύκλους με σεμιναριακή αλλά και εξατομικευμένη συμβουλευτική. Κάθε κύκλος επιχειρηματικής επιτάχυνσης απευθύνεται δημόσια σε όσους αποσκοπούν να εξελίξουν μια ιδέα ή/και να βελτιώσουν την επιχειρηματική τους λειτουργία σε διάφορους κλάδους δραστηριότητας με ιδιαίτερη βαρύτητα σ' αυτούς του πολιτισμού, της αγροδιατροφής και των ψηφιακών εφαρμογών. Η συμμετοχή στις ανοιχτές μας προσκλήσεις είναι μεγάλη και η επιλογή των τελικώς ωφελούμενων γίνεται με βάση κριτήρια που αφορούν την ωριμότητα και καινοτομία της ιδέας, τη συμπληρωματικότητα της ομάδας, τη δυνατότητα υλοποίησης και την εγγύτητα στις ανάγκες της αγοράς» εξηγεί ο διευθυντής του Innovathens, Αντώνης Οικονόμου.



Το Innovathens είναι μια ιδέα που γεννήθηκε μέσα στην κρίση με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας και ιδρύθηκε το 2014 ως σύμπραξη της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, της Samsung Electronics Hellas και μιας σειράς συνδέσμων εταιρειών υψηλής τεχνολογίας με τη χρηματοδότηση του προηγούμενου ΕΣΠΑ. Από το τέλος του 2015 είναι οικονομικά αυτοδύναμο και σήμερα λειτουργεί ο 8ος κατά σειρά κύκλος με τη συμμετοχή 14 ομάδων που δραστηριοποιούνται σε τομείς της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας.



«Αρκετά από τα πρότζεκτ και τις ιδέες που πέρασαν από τον χώρο μας υπήρξαν όντως εντυπωσιακά και ελπιδοφόρα. Αυτό, ωστόσο, που έχει τη μεγαλύτερη σημασία παραμένει η βιωσιμότητα της επιχειρηματικής προσπάθειας. Το γεγονός ότι πάνω από 20 σχήματα που ενισχύθηκαν στο Innovathens –από τα συνολικά 140 που εντάχθηκαν στα προγράμματά μας– λειτουργούν σήμερα ως επιχειρήσεις, εκτός του ότι είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, είναι και κάτι που μας κάνει αισιόδοξους» λέει ο κ. Οικονόμου και η αλήθεια είναι πως, όταν γνωρίσεις τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο Innovathens powered by Samsung, εντυπωσιάζεσαι από τις ιδέες και τους ανθρώπους πίσω από αυτές. Προσπαθώντας να ξεχωρίσουμε κάποιες από τις start-ups που συμμετέχουν στον 8ο κύκλο, μιλήσαμε με ανθρώπους που έκαναν την καινοτομία πράξη, και μάλιστα με εφαρμογή στο ευρύτερο πεδίο του πολιτισμού.

Script-Up

Το Script-Up είναι ένα social network το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους σεναριογράφους απ' όλο τον κόσμο να διαφημίσουν το σενάριό τους περιληπτικά μπροστά στο κοινό τους αλλά και τους παραγωγούς – αυτό που στην Αμερική ονομάζουν pitching presentation. Λειτουργεί, λοιπόν, με τρεις τρόπους: ως διαδικτυακός ατζέντης, ως δημοσκοπική πλατφόρμα και ως market place. «Το Innovathens το γνωρίζουμε πολλά χρόνια, καθώς και το σημαντικό έργο που επιτελεί. Μόλις είδαμε ότι το συγκεκριμένο accelerator ταιριάζει στα θέλω μας αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε. Αφενός πήραμε κάποιες σημαντικές γνώσεις και αφετέρου είδαμε ότι πολλά πράγματα που είχαμε σκεφτεί για τη μελλοντική ανάπτυξη του προϊόντος μας ήταν σωστά. Εμείς βρισκόμαστε σε στάδιο τελικής και επίσημης υλοποίησης του Script-Up ώστε να το λανσάρουμε προς τα τέλη του 2020 με αρχές του 2021.» λέει ο κ. Παύλος Φωτιάδης, ένας από τους ιδρυτές της Script-Up.



TheHappyAct

Ο Βασίλης Καρακασίδης εμπνεύστηκε τη TheHappyAct μαζί με την αδερφή του, η οποία ασχολούνταν με την ειδική εκπαίδευση. «Πρόκειται για ένα καινοτόμο κοινωνικό start-up που έχει ως στόχο να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες εξυπηρέτησης και πρόσβασης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού σε χώρους ψυχαγωγίας και καθημερινών δραστηριοτήτων. Μέχρι πρότινος καθημερινές εμπειρίες, όπως η επίσκεψη σε ένα μουσείο, μια θεατρική παράσταση ακόμα και τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, ήταν απαγορευτικές για τον πληθυσμό αυτό. Η ομάδα μας, σε συνεργασία με τις διάφορες εταιρείες λιανικής και ψυχαγωγίας, καταφέρνει να άρει αυτό τον αποκλεισμό». Όσο για τη βοήθεια που έλαβε το The HappyAct από το Innovathens, αυτή ήταν, πάνω απ' όλα, η ανθρώπινη επαφή. «Το Innovathens αποτελείται από άτομα που έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις αλλά και την επιθυμία να βοηθήσουν ουσιαστικά στο έργο που προσπαθείς να επιτελέσεις. Είναι ίσως ο ορισμός της ομάδας που είναι πάντα δίπλα σου».

360° Points of View



360° Points of View

Αν κάποια στιγμή στο μέλλον βιώσεις την εμπειρία της εικονικής περιήγησης, πολύ πιθανόν να βρίσκεται από πίσω η 360° Points of View, μια εταιρεία που στόχο έχει να προσφέρει ξεχωριστές και τεχνολογικά προηγμένες λύσεις προβολής. «Σε ένα επαγγελματικό μου ταξίδι είδα εφαρμοσμένη την τεχνολογία της εικονικής περιήγησης και ήταν εκπληκτικό. Η 360° Points of View σήμερα βρίσκεται στο πρώτο στάδιο υλοποίησης της ιδέας μας και προσφέρει 3D εικονικές περιηγήσεις πραγματικών χώρων. Έχουμε στοχεύσει στους δύο από τους πιο σημαντικούς κλάδους της Ελλάδας, τον τουρισμό και, φυσικά, τον πολιτισμό» λέει ο Serif Issa που βρίσκεται πίσω από τη start-up και πιστεύει πως η χώρα μας αποτελεί πρόσφορο έδαφος για ένα τέτοιο εγχείρημα. «Αρκεί να πιστεύεις στην ιδέα σου, τα θεμέλια από την αρχή να είναι σταθερά, οι στόχοι να είναι καλά σχεδιασμένοι και, φυσικά, να μην τα παρατήσεις με την πρώτη δυσκολία. Το όλο εγχείρημα για να πετύχει προϋποθέτει να αγαπάς αυτό που κάνεις».

Creators of Cosmos

Creators of Cosmos

Ο Μάριος Χατζηδαμιανός μιλά για τη start-up με την οποία συμμετέχει στην Innovathens με το πάθος του ανθρώπου που βλέπει την ιδέα του να υλοποιείται. «Η Creators of Cosmos S.M.P.C. αποτελεί την πρώτη ελληνική εταιρεία που παράγει σενάρια για Παιχνίδια Ρόλων Φυσικής Κλίμακας (Live Action Role Playing Games). Η εταιρεία χρησιμοποιεί τα σενάρια της σε τέσσερις άξονες επαγγελματικής δραστηριότητας: Τουρισμός - Δημιουργικές Βιομηχανίες - Παιχνιδοποίηση - Οικονομία της Γνώσης. Τα παιχνίδια της εταιρείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πέντε κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων: ως εργαλεία διαχείρισης προορισμών, για τη μαθησιακή ανάπτυξη, την επαγγελματική κατάρτιση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού σε πληθυσμούς καθώς και για την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών». Η συμμετοχή στον επιταχυντή έδωσε στην εταιρεία την ευκαιρία να γνωρίσει επαγγελματίες με κοινό επιχειρηματικό αντικείμενο και να διαπιστώσει τους πολλαπλούς τρόπους εμπλοκής των ενδιαφερομένων στον κλάδο του πολιτισμού. «Σημαντική ήταν η μεταφραστική δίοδος που εξασφαλίσαμε για την επιχείρησή μας ώστε να γίνουμε κατανοητοί στην αγορά, βοηθούμενοι από τους μέντορες του προγράμματος, καθώς είμαστε η πρώτη παγκοσμίως ελληνική εταιρεία στο αντικείμενο, και μάλιστα πρόσφατα η μοναδική στον κόσμο».

Αυτά είναι μόνο κάποια από τα παραδείγματα εταιρειών που συμμετέχουν στον 8ο κύκλο του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του INNOVATHENS powered by Samsung: The SM-art edition.Ένα πρόγραμμα ενίσχυσης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας που προσφέρει γνώσεις, συμβουλές και χρήσιμες υποδείξεις για το στήσιμο και την ανάπτυξη μιας νέας επιχείρησης. «Για το άμεσο μέλλον το όραμά μας είναι να διευρύνουμε την εκπαιδευτική μας λειτουργία για εφήβους και νέους με καινούργια προγράμματα σε ειδικές δεξιότητες, να ενισχύσουμε την επιτυχημένη λειτουργία του επιχειρηματικού μας επιταχυντή και να ειδικευτούμε σε νέους τομείς, όπως αυτοί των μουσικών επαγγελμάτων και της κυκλικής οικονομίας» λέει ο κ. Οικονόμου, περιγράφοντας ένα όραμα που μπορεί να αλλάξει την επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα μέσα από νέους ανθρώπους που έχουν μια πραγματικά καινοτόμο ιδέα και αναζητούν την απαραίτητη βοήθεια και στήριξη για να την υλοποιήσουν.

Στις 23 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί Pitching event μέσω του οποίου οι ομάδες που συμμετέχουν στον κύκλο του Επιχειρηματικού Επιταχυντή του INNOVATHENS powered by Samsung: The SM-art edition. θα παρουσιάσουν την ιδέα τους σε ανθρώπους της αγοράς και επενδυτές για να επιλεγούν οι πέντε ομάδες που θα επισκεφτούν την Arles (Γαλλία) στο τέλος Απριλίου για το μεγάλο event του SMATH. Σύντομα περισσότερες πληροφορίες!.

Σε αυτόν τον 8ο κατά σειρά κύκλο του προγράμματος υποστηρίζονται 14 ομάδες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώροΤΗΕ των δημιουργικών και πολιτιστικών βιομηχανιών.

Script-Up

Φιλικά προσβάσιμη ψυχαγωγία ΑΜΚΕ – TheHappyAct

AEGEE - Athina

Creators of Cosmos SMPC

360° points of view

ReCompulsive Behaviour

ART in HOTELS

Caravan Creative Lab

Creative- Interactive Concept Store

Unspoiled Greece

Part Education

PlaceMe

Liminal

Mast Design

www.innovathens.gr

smath.interreg-med.eu

#INNOVATHENSba

#CreativeIndustries4

#SMATH

#SMATHEUproject