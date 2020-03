ΘΕΣΗ

Αιφνιδίως / Αυτοπεριορισμός / Εγκλεισμός / Τα δευτερόλεπτα εκρήγνυνται / Ψυχεδελικές πολαρόιντ μετεωρίζονται / Η Λεγεώνα των Φίλων / Ο Εγωισμός δεν έχει τόπο να σταθεί / ο Εγωισμός σ' αναμμένα κάρβουνα / Στέλνω τον Εγωισμό στη γωνία να δει αν έρχομαι / Όλοι λένε στον Εγωισμό: «Σκάσε, και κολύμπα» / Αν μη τι άλλο, ξεμπερδέψαμε πια με τον Εγωισμό και τη Στρατιά των Σκιάχτρων του / Πάμε γι' άλλα / Πάμε στα Καλύτερα Ίδια / Πάμε σε κάποια που είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη / Έρχεται ο φίλος Α.Μ. και φέρνει ταινίες: Vincent Gallo & Agnès Varda & Abbas Kiarostami / Ο άλλος φίλος Κ.Μ. προσφέρει: φακές, πατατοσαλάτα, κρασί, τσικουδιά / Τρίτος φίλος, G.S., δωρίζει: λέξεις & χαμόγελα & αλήθειες / Όλος ο πλανήτης ένα auto-fiction / Ο θάνατος το στρώνει [Βαρβέρης] / Το θα και το να του θανάτου [Φωστιέρης] / Θάνατος στην πλατεία Κάνιγγος [Δενέγρης] / Η αποθέωση του auto-fiction, επιβεβλημένη από την παρανοϊκή πραγματικότητα / Όλος ο πλανήτης ένα ασανσέρ για το ικρίωμα / Αλλά και: όλος ο πλανήτης μια αγκαλιά / Οι Κάτω, όχι οι Πάνω / Όλη η Παρέα / Εδώ, ανάμεσα Κυψέλη & Εξάρχεια / Μια Αγκαλιά / Ασύλληπτο νοιάξιμο / Υπερχείλιση συναισθήματος / Συγκίνηση / «Να παίξουμε καμιά παρτίδα σκάκι» [Τ.Π., σε παγκάκι στη Φωκίωνος, τα λέγαμε όλη τη βδομάδα, λιαζόμασταν και τα λέγαμε] / Αναγκαστική Ανασύνταξη / Το Σεντούκι με τα Τιμαλφή / Ψυχεδελικές πολαρόιντ στροβιλίζονται / Θραύσμα Θραυσμάτων / Το μυαλό μας και μια (κάλπικη) λίρα / Μαγνητοταινίες από τα Χρόνια της Αθωότητας / (Φαντάσου! Σε δεκαπέντε μέρες κλείνω τα 60, και ακόμη μέχρι προχθές θεωρούσα ότι μπαινοβγαίνω στο Hotel The Age of Innocence) / Ιλιγγιώδες Καλειδοσκόπιο / Ένα τρελαμένο βιου-μάστερ / «Ποιος είν' τρελός από έρωτα;» / Εγώ, κυρία! Εγώ, κυρία! Εγώ, κυρία ‒ σηκώνω χέρι να με δει από την έδρα / Εγώ, κυρία! Εγώ, κυρία! Εγώ, κυρία! / 23.03.2020: Πρώτη Μέρα Απαγόρευσης Κυκλοφορίας / Διαβάζω Simone Weil / «Ό,τι προέρχεται από την καθαρή αγάπη φωτίζεται από το φέγγος της ομορφιάς» γράφει / Στο μεταλλικό τραπέζι το «Infinite Jest» / Και, μετρημένα, 10 βιβλία για τον DFW / Δεν είμαστε η Παρέα των Εθισμών / Είμαστε η Παρέα των Προσηλώσεων / Συμμορία Σαίξπηρ / «Yes, for all of us in the Shakespeare Squadron, writing is just that: not an escape from reality, but an attempt to change reality» [WSB].

ΑΝΤΙΘΕΣΗ

Περαιτέρω / Κόβω τσιγάρο αλκοόλ καφέ / Όλα μαζί και ταυτοχρόνως / Νεκροζώντανα τα κύτταρα για 48 ώρες / Κρεβάτι καρό κουβέρτες ρίγη υπνηλία / Η «Αγριόπαπια» να πέφτει από τα χέρια μου ύστερα από μόλις δέκα σελίδες / Ταμπακιέρα και αναπτήρας επίτηδες σε απόσταση αναπνοής / Για να δελεάζομαι / Φιάλη με τζιν και ποτηράκι σε απόσταση αναπνοής / Για να δελεάζομαι / Διατηρώ την απόσταση από το δέλεαρ και προκρίνω την αναπνοή / Είμαι (και όχι μόνο σε καιρούς ζοφερούς & κρίσιμους): χέστης δειλός ηλίθ[λ]ιος σαχλαμάρας γλυκανάλατος τέρας εγωισμού παλιοχαρακτήρας συναισθηματικώς αναλφάβητος φιγουρατζής (είχα πει ο αθεόφοβος, «Είμαι Ερωτευμένος Σαίξπηρ, με έμφαση στο: Σαίξπηρ!») γυαλάκιας φλώρος φλούφλης αισθηματίας χαζοβιόλης τρελοσαπέρωτας βλακοχορτοφάγος αντιπερικολοζαμέντες επηρμένος (είχα γράψει ο τρελοΐνδικτος: «Είμαι ο από γραφομηχανής θεός») / Οπότε, κομμένα όλα / Άφιλτρα ουισκάρες εσπρέσηδες / Άπαντα τα Ευρισκόμενα / Κομμένα / Η κλωστή μου κρέμεται από μια ζωή [Αρανίτσης] / By the way: Οι «Λεπτομέρειες για το τέλος του κόσμου» είναι μέγκλα μυθιστόρημα / Το έχω διαβάσει δις / Μία με τον Λάγιο, στην οδό Σύρου, μόλις κυκλοφόρησε / Το γιoρτάσαμε στον «Ένοικο» / Μία στην οδό Αριστομένους / Μετά είκοσι έτη / Βαστάνε τα στερητικά και σήμερα / Παραίσθηση: ο Μπάροουζ & ο Μποντριγιάρ αγκαζέ σουλατσάρουν στην Πον Νεφ τραγουδώντας «Ποιος είν᾽ τρελός από έρωτα;» κι εγώ, με μπερέ και αμπέχονο, σηκώνω τη γροθιά / Όπως ο Τορνές / Κραυγάζω (μελωδικά, δεν λέω): «Εγώ, αλάνια! Εγώ, αλάνια! Εγώ, αλάνια! / Ενώ στον ουρανό με φωτορρυθμικά & χρωματιστούς καπνούς από διπλανά & άλλα τεχνάσματα / Σχηματίζονται πελώριες καρδιές & τα αρχικά Εκείνης / Και βαστάνε και βαράνε τα στερητικά / Εδώ ο κόσμος καίγεται / Ζήτω που καήκαμε / Θα πέσει φωτιά να μας κάψει / Τότες που [Μπέκετ] / Αμ τι γαρ [Καρούζος] / Παρότι συνεχίζουμε να ζούμε έτσι, αναρωτιέμαι καμιά φορά γιατί δεν ζούμε ακόμα έτσι [Σταθόπουλος] / Αλλά κυρίως: Φέξε μου και γλίστρησα / Και πρωτίστως: Κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι / «Μπαγλαμαδιά στην Άβυσσος, και τα σκυλιά λυμένα».

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μολαταύτα! / Το παν είναι: Μέθοδος και Σύστημα / Οργάνωση της ρουτίνας / Η ρουτίνα γίνεται η ραχοκοκαλιά του εικοσιτετραώρου για τον έγκλειστο / Βόλτα τη Λίκη / Την ίδια πάντα ώρα / Όπως ο περίπατος του Καντ / Τόσο ακριβής που οι κάτοικοι της Καινιξβέργης διόρθωναν τα ρολόγια τους / Ετοιμασία playlist / Πρωινό ρόφημα / Τρεις ώρες πρωινό διάβασμα [για Μάρτιο & Απρίλιο: DFW, Ντεμπόρ, Μπόντρι, Σόνταγκ, Γονατάς] / Σταχανοβιτική Εργασία-Μετάφραση [Cohen: «Let Us Compare Mythologies» & Winterson: «Frankissstein»] / Λιτό γεύμα / Βάδισμα / Η Λεγεώνα των Φίλων (τηλεφωνήματα, μηνύματα, τηλεδιασκέψεις / σύντομες επισκέψεις, μύχιες σκέψεις) / Επιστροφή στην Εργασία / Μουσικές (μπαρόκ & μπαλάντες & για μεράκλωμα Pogues) / Ρόφημα / Τρεις ώρες εσπερινό διάβασμα / Μέριμνα για την καλαγχόη / Μπαλκονάκι / Η επιστολή (μία κάθε μέρα, τη γράφω με το χέρι, σε εκλεκτό χαρτί, άλλοτε με την πένα & άλλοτε με λαδί μαρκαδοράκι) / Λιτό δείπνο / Τα στερητικά εξαφανιζόλ / Κόπασαν / Χάθηκαν / Αλληλούια / Περισυλλογή / Εκδρομή στο Παρελθόν / Στο Άλλοτε / Κάνουμε Σχέδια για το Παρελθόν κι έτσι φτιάχνουμε μια Σχεδία για το Μέλλον / Κλασικά Εικονογραφημένα / Η ζωή μας όλη / No time to check the facts / Λαβύρινθος & Σκακιέρα / Πάθος Καρδιά & Πάγος Μυαλό / Με τη Διαλεκτική Διευθετούνται τα Πάντα / Ο Εξυπνάκιας Ευτύχιος Μασταπανκιάλλης / Ο Λόγιος Λορένγζος Νεβερδελές / Κι ας τρέμει το φυλλοκάρδι μου / Επιστρατεύω κάτι μολυβένια στρατιωτάκια λησμονημένα από τα παιδικά μου χρόνια / Τον Φωτεινό Παντογνώστη / Το Stratego / Κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες / (άλα τις!) / Γίνομαι Ταξίαρχος σαν τον μπαμπά μου / Αλλά απ' του Γαβριά τη μεριά / Του Μπακούνιν και του Μπαγιαντέρα τη μεριά / Και στήνω κι εγώ το Οδόφραγμά μου απέναντι στις Ορδές του Φόβου και του Τρόμου. / Και, by the way, Καλά Γενέθλια Σήμερα στον Lawrence Ferlinghetti!



Κυψέλη, 23.04.2020