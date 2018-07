The Zillers

Καλοκαίρι χωρίς (ανοικτό) θέατρο, είναι σαν το φαγητό που του λείπει κάτι... Να είναι καλά και το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου που κάθε χρόνο έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα για να χαρούν τα μάτια και ασφαλώς η ψυχή μας.

Για αυτό my Summer Lovers στις 11 Ιουλίου, μπορούμε να απολαύσουμε ένα έργο-σύμβολο της αντίστασης στην εξουσία, που δεν είναι άλλο από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Η ιστορία αφορά στην απόφαση της Αντιγόνης να θάψει το νεκρό αδερφό της Πολυνείκη παρά την απαγόρευση του άρχοντα του κράτους. Τη διάσημη αυτή τραγωδία ανεβάζει το σκηνοθετικό δίδυμο Αιμίλιος Χειλάκης και Μανώλης Δούνιας, με τον πρώτο να είναι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Οπότε ετοιμαστείτε να χαρείτε στο Ηρώδειο αγαπημένους ηθοποιούς (μαζί του οι Αθηνά Μαξίμου και Μιχάλης Σαράντης), σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη.

Μετά την παράσταση και επειδή the night is still young, μπορούμε να πάμε για ένα ιδανικό κλείσιμο σε μία από τις πολλές και πανέμορφες ταράτσες του κέντρου. Οι Football Lovers άλλωστε θα λυσσάνε ακόμα, καθότι πλέον θα πρέπει να οργανώσουν το πού και πώς και με ποιους θα δούνε τον τελικό του Μουντιάλ. Ας μην μιλήσουμε για το Πάμε Στοίχημα που θα έχει πάρει φωτιά.

Αλλά για να δούμε φίλες μου, που μπορούμε να πάμε για χαλαρό ποτάκι μετά το θέατρο ή γιατί όχι (και) πριν...

Chocolat Royal (Απ. Παύλου 27, Θησείο, 2103469077): Από τις πιο κοντινές ταράτσες στο Ηρώδειο, είναι μια σικ επιλογή που προσφέρει υψηλές γαστρονομικές προτάσεις, ειδικότερα στο κομμάτι των γλυκών.

Ποικίλη Στοά (Αγίου Φιλίππου 14, Θησείο, 2103210431): Τουριστικό μεν, συμπαθέστατο δε με την ανάλογη θέα και πολύ καλές τιμές.

Λουκούμι (Πλατεία Αβησσυνίας 3, τηλ.: 2103234814): Μία από τις αγαπημένες μου ταράτσες, έχει θέα Ακρόπολη και Αστεροσκοπείο, φοιτητική ατμόσφαιρα και συμπαθητικές τιμές, ενώ μουσικά δύσκολα θα πέσει έξω...

AthenStyle (Αγίας Θέκλας 10, Μοναστηράκι, τηλ.: 210 3225010): Μία αντίστοιχη ιντερνάσιοναλ φοιτητική κατάσταση, με ανάλογες μουσικές και με την ταξιδιωτική αύρα που φέρουν οι ένοικοι.

Bios

A for Athens (Μιαούλη 2-4, Μοναστηράκι, τηλ.: 210 3244244): Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι για την ταράτσα που έχουμε επισκεφτεί όλοι, τουλάχιστον μία φορά. Άλλη κατάσταση, άλλες τιμές και ασφαλώς άλλα κοκτέιλ δια χειρός του βραβευμένου mixologist Θοδωρή Πυρίλλου.

360 Cocktail Bar (Ηφαίστου 2, Μοναστηράκι, τηλ.: 210 3210006): Το έτερο μεγάλο όνομα στις αθηναϊκές ταράτσες. Εξίσου τσιμπημένο, με όμορφο περιβάλλον και την απαιτούμενη υπομονή τις ώρες αιχμής.

COULEUR LOCALE (Νορμανού 3, Μοναστηράκι, 2167004917): Το πολύ όμορφο roof bar του Couleur Locale, λειτουργεί όλη τη μέρα προσφέροντας όλων των ειδών τα ροφήματα και cocktails, με μουσικές που μας βρίσκουν τουλάχιστον σύμφωνους.

Luigi Sky Bar Restaurant (Μνησικλέους 22, Πλάκα, 2103235318): Νέα φετινή είσοδος για καφέ, φαγητό και ποτό, μέσα στα σοκάκια αλλά ψηλά εκεί που νομίζεις ότι μπορείς να πιάσεις τον ιερό βράχο.

CityZEN (Μητροπόλεως & Αιόλου 11, 2103254942): Άλλη μία must go επιλογή και μέσα στο κέντρο. Θα βρείτε ψαγμένο μενού αλλά και κοκτέιλ με υπογραφή.

THE ZILLERS (Μητροπόλεως 24, 2103222277). Η ταράτσα του ιδιαίτερου boutque hotel είναι ιδανική για να απολαύσετε ένα εκλεπτυσμένο γεύμα από το chic bistro με τα λίγα τραπεζάκια ή τα ιδιαίτερα cocktails από τον Γιάννη Σαμαρά.

Couleur Locale

Αν αποφασίσετε να απομακρυνθείτε λίγο από την περιοχή βέβαια υπάρχουν και άλλες πανέμορφες ταράτσες όπως των Bios (Πειραιώς 84, 2103425335), White Noise (Ευμολπιδών 20, Γκάζι, 6907778889), 45 Μοίρες (Βουτάδων 18, Γκάζι, 2103472729), Χοροστάσιο (Σκουλενίου 2, Πλ. Κλαυθμώνος, 2103314330), Santa Botella (Πανόρμου 115, Αμπελόκηποι, 2106981032), Skyfall (Μάρκου Μουσούρου 1, Μετς, 2109210098) και άλλες.