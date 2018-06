ADVERTORIAL



Ξεκινώντας κάθε μέρα με στόχο να ξεπεράσουν τα όρια που έφτασαν την προηγούμενη, ο Θωμάς και ο Δημήτρης Σαββόπουλος είναι τα δύο αδέρφια κάτω των 30 χρονών που έχουν κάνει την ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting να ξεχωρίζει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα «θεμέλια» έβαλε το 1977 με ράφια αποθήκης ο πατέρας τους, Γεώργιος Σαββόπουλος, ο οποίος τούς μεταλαμπάδευσε όλη τη γνώση και το μεράκι του.

Αμφότερα, σε συνδυασμό με τα ερεθίσματα των δύο νέων για το σύγχρονο design, αποτέλεσαν την αρχή για τη σημερινή μορφή της εταιρείας.





Με πλάνο ρηξικέλευθο επιλέξανε να πάνε κόντρα τόσο στην σταδιακή κατάρρευση του κατασκευαστικού κλάδου όσο και στη «διαρροή» μορφωμένων συνομηλίκων τους για το εξωτερικό, μένοντας Ελλάδα. Μηχανικός σχεδίασης ο Θωμάς «έδεσε» και επαγγελματικά με τον αδερφό του Δημήτρη, που σπούδασε οικονομικά & marketing.

Τα διαφορετικά τους χαρακτηριστικά και το ξεχωριστό οπτικό πρίσμα μέσα από το οποίο αντιλαμβάνονται το retail design αποδείχθηκε αυθεντική «συνταγή» επιτυχίας. Μιας επιτυχίας που αποτυπώνεται πλέον σε δεκάδες απαιτητικά project & έναν τεχνικό κατάλογο με κορυφαία εξαρτήματα για τον εξοπλισμό και την επίπλωση εμπορικών καταστημάτων.

Παραγωγή-Ευελιξία-Καινοτομία

Στόχος της ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting είναι να υλοποιεί κατασκευαστικά το project σύμφωνα με τη μελέτη που παραλαμβάνει από το εκάστοτε συνεργαζόμενο αρχιτεκτονικό γραφείο. Χάρη στον ειδικό εξοπλισμό με τα ρομποτικά μηχανήματα cnc & τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνογνωσία που διαθέτουν, υλοποιούν κάθε λεπτομερή σχεδίαση καλύπτοντας άριστα τις προδιαγραφές ενός έργου.

Στην ιδιόκτητη παραγωγική τους μονάδα εξειδικευμένοι τεχνίτες επεξεργασίας σε μέταλλο, ξύλο, σίδερο και χειριστές ρομποτικών μηχανημάτων cnc κατασκευάζουν καθημερινά ράφια, πάγκους, εξαρτήματα & συστήματα άψογης λειτουργικότητας για κάθε τύπο καταστήματος.

Αυτό αποδεικνύει άλλωστε το γεγονός ότι τα δεκάδες απαιτητικά project που έχουν υλοποιήσει για καταστήματα λιανικής όπως καταστήματα ρούχων, φαρμακεία ή mini market, πέτυχαν σε απόλυτο βαθμό την κάλυψη όλων των ιδιαίτερων αναγκών επίπλωσης & εξοπλισμού σε κάθε περίπτωση.



Το όραμα

Η επαγγελματική επιτυχία μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο στον κύκλο εργασιών της εταιρίας. Ωστόσο τα δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη, όπως έκαναν από την αρχή, συνεχίζουν να κοιτούν ψηλά. Ο σκοπός τους είναι μεγαλύτερος: αφορά την ίδια την εξέλιξη σε τεχνοτροπίες και του ευρύτερου know how στο retail design, γεγονός που καθοδηγεί ανεξάντλητα τη δημιουργικότητά τους μέχρι σήμερα.



Η φυσιολογική αναγνώριση

Saint Soles Thessaloniki, 2017



Η εμπιστοσύνη που δείχνουν ολοένα και περισσότερα καταστήματα τόσο στις κατασκευαστικές δυνατότητες, όσο και στα προϊόντα της ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting ήταν αναμενόμενο να μεταφραστεί σε τυπική διάκριση. Το Πανελλήνιο Χρυσό Βραβείο Αρχιτεκτονικής & Design 2017 στην κατηγορία Fixturing (Εφαρμογές Εξοπλισμού και Επίπλωσης Καταστημάτων) απλώς επιβεβαίωσε την ανοδική τους πορεία.



Στο ίδιο έτος, ο διεθνής οίκος ξυλείας της Egger επέλεξε για πρώτη φορά να παρουσιάσει Interior Design & Construction made in Greece, ξεχωρίζοντας ως case study ένα από τα πιο απαιτητικά project στον κλάδο των εμπορικών καταστημάτων που ολοκλήρωσε η ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Shop Fitting για το πολυκατάστημα Hall of Brands στα Ιωάννινα.



Κι αν όλα αυτά χαρίζουν μια μικρή δόση περηφάνιας στον Θωμά και τον Δημήτρη, οι ίδιοι επιλέγουν να παραμένουν προσγειωμένοι και αφοσιωμένοι στα επόμενα project που είναι έτοιμη να αναλάβει η ομάδα τους!

Διάσημα brands που τους εμπιστεύονται εδώ και πολλά χρόνια:

Armani, Under Armour, Saucony, Tsakiris Mallas, New Balance, Καλογήρου, Funky Buddha, Body Talk, Saint Soles, Hall of Brands, SportLab Rhodes, Nespo, Vicko, DMiss, Stefan, Sam 0-13, Mayoral, Attrattivo, ALE, πρατήρια καυσίμων, αλυσίδες Super & Mini Market αλλά και πλήθος φαρμακείων.

