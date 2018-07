Μάταλα 2017

Πριν κατοικηθούν από τους χίπις το '70, οι σπηλιές είχαν χρησιμοποιηθεί σαν τάφοι στη ρωμαϊκή εποχή.

Φωτ. Σπύρος Στάβερης

Το αφιέρωμα για τα Μάταλα στο Life (Ιούλιος 1968) : The New Odyssey of American Youth: A Restless Generation Roams Abroad, Housekeeping in Caves in Crete and Keeping Home Far Away. By Thomas Thompson. Photographed by Denis Cameron.