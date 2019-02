«Ζητούνται οπτιμιστές. Επιβάλλεται να απολαμβάνουν τις προκλήσεις, να εκτιμούν τις δυνατότητες και να διαθέτουν βαθιά πίστη στην ικανότητα τους να διαχειριστούν κάθε κατάσταση. Η ελπίδα για το μέλλον είναι επιβεβλημένη και η πίστη σε αυτή θα μετρήσει ως προσόν. Αν το motto σας είναι "προσπάθησε, προσπάθησε ξανά" και βλέπετε το ποτήρι μισογεμάτο, είστε έτοιμοι να αρπάξετε αυτή αλλά και οποιαδήποτε άλλη ευκαιρία».

Έτσι ξεκινά το άρθρο της KJ Dell'Antonia, συγγραφέως του βιβλίου How to Be a Happier Parent: Raising a Family, Having a Life, and Loving (Almost) Every Minute που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο time.com. Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από έντονη απαισιοδοξία (γνωστή και ως "ρεαλισμός" -για πολλούς), οι αισιόδοξοι άνθρωποι αποτελούν μια μικρή, εκλεκτή κατηγορία που, όπως κάθε τι σπάνιο, μοιάζει όλο και πιο πολύτιμη.

Και υπάρχουν πολλοί λόγοι να αναζητήσει κανείς τους αισιόδοξους του κόσμου. Είναι, φύσιν, καλύτεροι στην επιχειρηματικότητα, απολαμβάνουν καλύτερη υγεία, ζουν περισσότερο και δηλώνουν πιο ικανοποιημένοι από τις σχέσεις τους. Η αισιοδοξία, άλλωστε, είναι η κινητήριος δύναμη για να πηγαίνει κανείς μπροστά και να μην παραιτείται μπροστά στις δυσκολίες. Η απαισιοδοξία από την άλλη, αφήνει πίσω της ανθρώπους με κατάθλιψη, παραδομένους στις αποτυχίες τους και στα δεινά του κόσμου. Ιδίως, λοιπόν, για τους γονείς το να μεγαλώσουν παιδιά αισιόδοξα είναι όχι μονάχα έντονη επιθυμία αλλά και επιτακτική ανάγκη.

Επειδή, ωστόσο, τα παιδιά μαθαίνουν όχι τόσο από τα λόγια αλλά από το παράδειγμα που δίνουν οι γονείς τους, προκειμένου να τα μεγαλώσει κανείς με αισιοδοξία, θα πρέπει να προσεγγίσει και ο ίδιος σε αυτή. Ευτυχώς, σύμφωνα με έρευνες, υπάρχουν συγκεκριμένες αλλαγές που μπορούν να κάνουν οι γονείς προκειμένου να εμφυσήσουν την πολύτιμη αυτή αξία στα παιδιά τους.

Παρατήρησε περισσότερο τα θετικά και βοήθησε τα παιδιά σου να κάνουν το ίδιο

Βλέπεις, η απαισιόδοξη οπτική δεν είναι μονάχα επιζήμια είναι και λάθος. Προκύπτει από τον 24ωρο βομβαρδισμό μας από ειδήσεις και την ικανότητα του μυαλού μας να συγκεντρώνει πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα. Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύ άσχημα όσο πιστεύουμε. Το προσδόκιμο ζωής έχει ανεβεί δραματικά, όλο και περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στην ισότητα των φύλων και την ανεξιθρησκία ενώ η παιδική δουλεία, η ανέχεια, ο υποσιτισμός και η βρεφική θνησιμότητα μειώνονται διαρκώς.

Η ανθρωπότητα έχει κάνει πρόοδο σε σχεδόν κάθε τομέα όμως αυτό είναι κάτι που συχνά αγνοούμε. Αντιθέτως, επικεντρωνόμαστε σε όσα συνεχίζουν να μας απειλούν, γιατί έτσι είναι σχεδιασμένος ο εγκέφαλός μας. Ο νευροψυχολόγος Δρ. Rick Hanson συστήνει "Όταν ακούς μια καλή είδηση, καταφέρνεις κάτι στη ζωή σου ή απλά απολαμβάνεις μια όμορφη στιγμή, συνειδητά αποτύπωσέ την στη μνήμη σου. Περιέγραψε τη διαδικασία στα παιδιά σου και ενθάρρυνέ τα να κρατούν τις όμορφες, θετικές στιγμές ζωντανές στο μυαλό τους για περισσότερο χρόνο.

Άλλαξε τη γλώσσα που χρησιμοποιείς για να περιγράψεις την κατάσταση

Η αισιοδοξία μπορεί να μαθευτεί και να αναπτυχθεί. Σύμφωνα με έρευνες, όταν απαισιόδοξοι άνθρωποι χρησιμοποιούν θετικές λέξεις για να περιγράψουν καταστάσεις τραυματικές για εκείνους, τα συναισθήματά τους γι'αυτές γίνονται επίσης πιο θετικά και η αισιοδοξία τους αυξάνεται. Το γεγονός που περιγράφει μια είδηση μπορεί να είναι κακό, αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι που προσπαθούν να αντιστρέψουν την κατάσταση, η ίδια είδηση μοιάζει πιο ελπιδοφόρα.

Μετρίασε την έκθεση σε ειδήσεις

Καθημερινά συμβαίνουν τρομακτικά, φρικαλέα πράγματα ανά τον κόσμο. Ζωές χάνονται, η δικαιοσύνη είναι ανύπαρκτη και άνθρωποι- ζώα- ο πλανήτης υποφέρουν. Κι όσο κι αν μπαίνεις στον πειρασμό να παρασυρθείς στην κουλτούρα του "newsflash", τις περισσότερες από αυτές τις φορές, η γνώση που σου προσφέρεται είναι εντελώς ανούσια γιατί μεταδίδεται με ένα τρόπο που δεν αποσκοπεί στην ενημέρωση αλλά στον εντυπωσιασμό. Φαντάσου πόσο δύσκολο είναι για ένα παιδί να νιώσει ασφαλές όταν σε βλέπει διαρκώς να διαβάζεις εφημερίδα, να βλέπεις τηλεόραση ή να τσεκάρεις το κινητό σου για τα τελευταία (τραγικά) νέα. Μείωσε λοιπόν στο ελάχιστο την "ώρα της ενημέρωσης" και επίλεξε μέσα περισσότερο ενημερωτικά και λιγότερο... τρομολάγνα.

Γίνε πιο ενεργός στην κοινότητά σου

Πέρα από τα μεγάλα δεινά του κόσμου που βλέπεις σε κάποια οθόνη, υπάρχουν και κάποια που σπάνια αντιλαμβάνεσαι κι όμως συμβαίνουν δίπλα σου. Αντί, λοιπόν, να αφιερώνεις τόση ενέργεια στο να μένεις ενήμερος για όλα όσα συμβαίνουν στις γωνιές της γης και που, μάλλον, δεν μπορείς να επηρεάσεις, αφιέρωσέ την στην κοινότητά σου. Γίνε εθελοντής σε κάποια τοπική οργάνωση ή ίδρυμα ή άλλαξε τις δικές σου προσωπικές συνήθειες. Συνδέσου με την κοινότητά σου σε ένα πιο ανθρώπινο, ουσιαστικό επίπεδο και πρόσφερε τη βοήθειά σου συνειδητά, προτρέποντας και τα παιδιά σου να κάνουν το ίδιο.

Μπορεί στη σύγχρονη εποχή το να μεγαλώνει κανείς αισιόδοξα παιδιά να μοιάζει ακατόρθωτα. Είναι όμως και μία σίγουρη επένδυση για ένα πιο όμορφο, φωτεινό αύριο. Τα παιδιά είναι το μέλλον, αλλά τα ίδια δεν γνωρίζουν τη δύναμή τους. Η αισιοδοξία, τελικά, δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από τη συνειδητοποίηση πως το μέλλον είναι στα χέρια καθενός από εμάς και, κυρίως, στα δικά τους.



Γονείς του κόσμου, λοιπόν, μεγαλώστε αισιόδοξα, ανθεκτικά παιδιά που λύνουν προβλήματα αντί να βουλιάζουν σε αυτά! Ας μην ξεχνάμε πως όλα ξεκινούν με ένα μικρό, απλό βήμα.

Με στοιχεία από το time.com