Είμαστε ήδη στην καρδιά του καλοκαιριού, ενώ οι διακοπές είναι πια σε απόσταση αναπνοής. Στο νησί, στο βουνό, στην πόλη ή στη θάλασσα, αυτό το διάλειμμα το έχεις ανάγκη για να ξεκουράσεις το μυαλό και το σώμα σου.

Η επαφή με τη φύση αλλά και τον εαυτό σου θα σε βοηθήσει να χαλαρώσεις, να αποτοξινωθείς, να συνδεθείς με τον εαυτό σου και να απολαύσεις στιγμές ευτυχίας. Ξέχνα τις τεράστιες βαλίτσες και όλα αυτά που δεν μπορείς να αποχωριστείς. Οι διακοπές ζητούν την απλότητα και τα καλλυντικά σου, απαραίτητα για προστασία αλλά και φροντίδα μετά τον ήλιο.

Η LiFO επιδιώκει να είσαι λαμπερή και όμορφη στις διακοπές, γι' αυτό σου προσφέρει πληροφορίες και tips ιδιαίτερα χρήσιμα για άντρες και γυναίκες. Με τον δικό της δημιουργικό τρόπο σε προετοιμάζει για τολμηρές αποδράσεις και σε εξοπλίζει με όλα τα απαραίτητα που σου προτείνουν οι ειδικοί. Απόλαυσε κάθε στιγμή, ταξίδεψε μέσα από μαγικά αρώματα, φρόντισε την επιδερμίδα και τα μαλλιά σου. Μάθε να αγαπάς και να φροντίζεις τον εαυτό σου!

• Ποτέ χωρίς την ενυδατική σου. Μετά από κάθε ντους μια πλούσια ενυδατική κρέμα θα εξουδετερώσει τις επιδράσεις της αφυδάτωσης. Επίλεξε κάποια με αλόη βέρα και αντιοξειδωτικά συστατικά.

Από αριστερά: Huile Prodigieuse, Florale - Nuxe: Ξηρό λάδι για το σώμα και τα μαλλιά με υπέροχο άρωμα λουλουδιών.// Creamy Eye Treatment with Avocado - KIEHL’S: Mε υπέροχη πλούσια υφή, ενυδατώνει την ευαίσθητη περιοχή των ματιών. // Pramasana, Protective Scalp Concentrate - Aveda: Φροντίδα μαλλιών που δεν χρειάζεται ξέβγαλμα, συμβάλλει στην εξισορρόπηση των λιπαρών εκκρίσεων και εξυγιαίνει. // C E Ferulic ορός με καθαρή βιταμίνη C - Skin Ceuticals: Αντιμετωπίζει το οξειδωτικό στρες, βελτιώνει την εμφάνιση των ρυτίδων, τις δυσχρωμίες και διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου.