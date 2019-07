Η μπρονζέ-χρυσαφί όψη του προσώπου είναι η τάση που λατρεύει κάθε γυναίκα, επειδή χαρίζει λαμπερή, «ηλιοφιλημένη» (και όχι ηλιοκαμένη) επιδερμίδα, η οποία αναδεικνύει τα πάντα, από το χρώμα των ματιών έως το χρώμα του κραγιόν. Οι παρακάτω συμβουλές της χρωματολόγου Leatrice Eiseman, διευθύντριας του Pantone Color Institute, δείχνουν τον τρόπο για να δημιουργήσεις τις πιο σαγηνευτικές εμφανίσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ.

«Μια πούδρα σε χρώμα καφέ-πορτοκαλί-χρυσαφί είναι ο μπαλαντέρ του καλοκαιρινού μακιγιάζ επειδή ταιριάζει σε όλες τις επιδερμίδες, αρκεί να βρείτε τον ιδανικό τόνο για εσάς» λέει η ειδικός και συμβουλεύει:



- Στις μεσογειακές, μελαχρινές επιδερμίδες ταιριάζουν οι χρυσαφένιες αποχρώσεις, ενώ στις πιο ροδαλές ή ανοιχτές το χάλκινο με ιριδίζον φινίρισμα.



- Σε κάθε περίπτωση, επιμείνετε στα σημεία που «βλέπει» περισσότερο ο ήλιος (μύτη, ζυγωματικά, μέτωπο, πιγούνι), ενώ ψηλά στα ζυγωματικά επιλέξτε ένα ρουζ σε χαρούμενη καλοκαιρινή απόχρωση, όπως το κοραλλί.



- Για περισσότερη λάμψη στις βραδινές εμφανίσεις σας, ιδανική επιλογή είναι μια shimmer υφή σε χρυσή ή μπρονζέ απόχρωση. «Εφαρμόστε τη ψηλά στα μήλα ή πάνω στα βλέφαρα, αλλά και στο μαυρισμένο ντεκολτέ ή τους ώμους σας» συμβουλεύει η ειδικός.

MAC, Next To Nothing Bronzing Powder/Electric Wonder. Κρεμώδης ανάλαφρη πούδρα bronzer για απαλή, φυσική λάμψη στην επιδερμίδα. // RADIANT, Βlush Color 138 Brillant Rose. Ρουζ για υγιή λάμψη στα ζυγωματικά.