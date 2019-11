Η Kelly Tso είναι ένα πλάσμα... Έτσι απλά, χωρίς μονόπλευρους επιθετικούς προσδιορισμούς να γειώνουν τη λέξη. Άλλωστε, αυτό δεν είμαστε όλοι; Πλάσματα που κρύβουμε μέσα μας άλλα, μικρότερα, τρομαγμένα ή αυταρχικά, τα οποία ενίοτε έρχονται σε σύγκρουση το ένα με το άλλο για να συνθέσουν τελικά τον εαυτό.

Αυτά τα πλάσματα αποτυπώνονται στο unisex clothing brand Kay Kreatures μέσα από μια διαδικασία εσωτερική, με έντονη ενσυναίσθηση. Η δημιουργός Kelly αποκαλύπτει πτυχές δικές της, πτυχές που ανήκουν σε όλους μας, σχεδιάζοντας limited edition T-shirts και πουκάμισα για άνδρες και γυναίκες με κυρίαρχο το μήνυμα «embrace your inner creature».

Πρωταγωνιστές, τρία kreatures με διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς την ανάγκη για αποδοχή. Το Κlassical Kreature είναι η φιγούρα με το μεγάλο κεφάλι που μπορεί να προκαλεί φόβο στους γύρω, αλλά στην πραγματικότητα εκείνο φοβάται τα επίμονα βλέμματα που στρέφονται πάνω του. Το Kolorful Kreature μοιάζει σκοτεινό και δυσπρόσιτο, κρύβει όμως έναν χρωματιστό κόσμο και μπορεί να σου δείξει πως με την αγάπη και την καλοσύνη μπορείς να λύσεις κάθε πρόβλημα. Το Koin Kreature συνδυάζει την τόλμη αλλά και την ευαισθησία για να αποκαλύψει πως κάθε νόμισμα έχει πάντα δύο πλευρές.

Εσύ τι βλέπεις; Αυτό είναι το ερώτημα που θέτει η καλλιτέχνις Kelly, στο οποίο απαντά μέσα από το εξαιρετικό αυτό πρότζεκτ. Για κάθε φορά που έβγαλες βιαστικά συμπεράσματα για κάποιον, για κάθε επικριτικό σχόλιο ή αποδοκιμαστικό βλέμμα, για κάθε φόβο απέναντι στη διαφορετικότητα του άλλου, τα Kay Kreatures έχουν να σου πουν πως δεν γνωρίζεις τι κρύβει ο άλλος μέσα του, τι έχει περάσει και ποια είναι η δική του προσωπική ιστορία. Όσο για την ιστορία της Kelly Tso, έχει όλο τον διχασμό αλλά και την ευαισθησία του γνήσιου καλλιτέχνη. Μετά το πτυχίο πολιτικών επιστημών, πήγε στην Αγγλία για να σπουδάσει graphic design and illustration και έμεινε κάποια χρόνια δουλεύοντας πάνω σε αυτό για το οποίο ήταν φτιαγμένη. Καθόλου παράλογο, αν σκεφτείς ότι ως παιδί διασκέδαζε βλέποντας διαφημίσεις και προσπαθώντας να μπει στην ψυχολογία του άλλου. Η αγάπη για το Διάστημα, την αρχιτεκτονική αλλά και η έμπνευση από την τέχνη, όπως οι πίνακες του Καραβάτζο και του Mαγκρίτ, συνυπάρχουν, οδηγώντας σε πρότζεκτ με προσωποκεντρικό άξονα που πάντα έχουν να αφηγηθούν μια ιστορία. Εργάζεται ως graphic designer και illustrator και κάθε της δουλειά είναι μια καλλιτεχνική έκφραση (που μπορεί και να έχει σχεδιαστεί με κλειστά μάτια). Αλλά αυτό είναι off the record, όπως και τα περισσότερα που θα σου πει. Γιατί οι τυπικότητες δεν χωράνε στην προσωπικότητα μιας γνήσιας artist που εκτίθεται και εκθέτει όλους εμάς ως πλάσματα που κρύβουμε μικρές προσωπικές δυσμορφίες.

E-shop: www.kaykreatures.com

FB: kaykreatures, Instagram: kay_kreatures