Εκλεπτυσμένο design, αντικείμενα με χαρακτήρα και άποψη και όλα αυτά εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία και κουλτούρα. Δείτε ξύλινα κοσμήματα και χειροποίητες τσάντες της συλλογής Twelve από τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου. Επιλέξτε ένα από τα βραβευμένα Two In One backpacks και δεν θα ξέρετε τι συνδυασμό να κάνετε.

Δείτε τις σειρές Odyssey, εμπνευσμένη από χαρακτήρες και περιπέτειες της Οδύσσειας, και Heptagon, που αντλεί σχεδιαστικά ερεθίσματα από ελληνικά σύμβολα τύχης όπως το επτάγωνο. Ξεχωρίσαμε και τα ιδιαίτερα ασημένια κοσμήματα που φοριούνται ιδανικά από το πρωί και ασφαλώς μας κέρδισε η tote bag και ένα clutch που παίζουν σχεδιαστικά με μια λωρίδα που, συν τοις άλλοις, προσφέρει ένα επιπλέον σταθερό κράτημα.

Βαλαωρίτου 12, Άνω Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη, 2310 439276, www.artpeckers.com, FB: Artpeckers, Instagram: artpeckers