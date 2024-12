Errors book: Το βιβλίο της Τέιλορ Σουίφτ είναι γεμάτο λάθη

Μια καλλιτέχνιδα σαν την Τέιλορ Σουίφτ, με ίσως τους περισσότερους θαυμαστές στον κόσμο, θα περίμενε από τους φαν να εντοπίσουν λάθη στο βιβλίο της.

Κατάφερε να κάνει το μεγαλύτερο λανσάρισμα βιβλίου για φέτος, με την έκδοση του «Eras Tour - The Book». Περισσότερα από 800.000 αντίτυπα (814.000 για την ακρίβεια) πωλήθηκαν στις ΗΠΑ, μόνο το Σαββατοκύριακο των Ευχαριστιών.

Οι Swifties όμως, «απογοητεύτηκαν όταν διαπίστωσαν ότι το βιβλίο των 40 δολαρίων (31 λίρες) ήταν γεμάτο λάθη, συμπεριλαμβανομένων ορθογραφικών λαθών και θολών εικόνων» γράφει το Sky News.

Μια θαυμάστρια έγραψε στο TikTok ότι «έμεινε άναυδη από την ποσότητα των γραμματικών λαθών που είδε» όταν ξεφύλλισε το βιβλίο, για το οποίο είπε ότι «είχε στηθεί στην ουρά στις 5 το πρωί» προκειμένου να το αγοράσει. «Είδα τόσα πολλά [λάθη], στην πραγματικότητα, αναρωτιέμαι σοβαρά αν αυτό το βιβλίο έχει πράγματι επιμεληθεί. Όταν διαβάζω βιβλία, αν υπάρχουν ορισμένα γραμματικά λάθη ή δομές προτάσεων που πραγματικά αποσπούν την προσοχή, πραγματικά με βγάζει από την εμπειρία της ανάγνωσης» συνέχισε.

Άλλοι ονόμασαν το Eras Tour το «βιβλίο των λαθών». Ένας αναγνώστης απαρίθμησε οκτώ τυπογραφικές αστοχίες, συμπεριλαμβανομένων, των λαθών σε τίτλους τραγουδιών και της απουσίας σημείων στίξης.

Δεν ήταν λίγοι, ωστόσο, όσοι περιέγραψαν τα παραπάνω ως «μερικά χαριτωμένα λάθη στην περίπτωση που η Swift είχε τον πλήρη έλεγχο της έκδοσης του βιβλίου». Ορισμένοι δε, εξέφρασαν την αναγανάκτησή τους με εκείνους που κρίνουν το βιβλίο «αυστηρότερα από όσο θα έπρεπε».

I’m going to be honest. It makes me really mad that this has become the public narrative based on relatively small errors, which while falling short of Taylor’s usual perfectionism, are actually extremely normal and consistent with most first printings of most books. pic.twitter.com/JfHcC1dCUA