Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς συνήθιζαν να αναφέρονται στο ίδρυμά τους ως το «τέταρτο παιδί» τους. Εάν τα επόμενα δύο χρόνια δεν μπορέσουν όμως να βρουν τρόπο να συνεργαστούν μετά το διαζύγιό τους, ο Γκέιτς θα έχει την πλήρη επιμέλεια.

Αυτό είναι ένα από τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προκύπτουν έπειτα από μια σειρά ανακοινώσεων σχετικά με το μέλλον του μεγαλύτερου φιλανθρωπικού ιδρύματος στον κόσμο, που έγιναν την Τετάρτη από τον διευθύνοντα σύμβουλό του, Mark Suzman, σύμφωνα με τους New York Times.

Η ανακοίνωση επισκίασε και την τονωτική ένεση ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα 50 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν συγκεντρωθεί στο κεφάλαιο του ιδρύματος τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

«Συμφώνησαν ότι εάν μετά από δύο χρόνια, κάποιος από αυτούς, αποφασίσει ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να συνεργάζεται, η Μελίντα θα παραιτηθεί από την θέση της κοινής προεδρίας και διαχείρισης», δήλωσε ο Suzman σε μήνυμα προς τους υπαλλήλους του ιδρύματος σήμερα.

Εάν συμβεί αυτό, πρόσθεσε, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς «θα λάβει προσωπικούς πόρους από τον Μπιλ για το φιλανθρωπικό της έργο» χωριστά από την προικοδότηση του ιδρύματος.

Τα χρήματα που διακυβεύονται υπογραμμίζουν τον περίεργο συνδυασμό της δημόσιας σημασίας που έχει η πορεία του ιδρύματος, (για την παγκόσμια υγεία, τη μείωση της φτώχειας κλπ) και των ιδιωτικών υποθέσεων που παρακολουθούν κάθε κίνηση που έκανε το ζευγάρι, ακόμη και μετά την ανακοίνωση του χωρισμού.

Το ίδρυμα σκοπεύει να προσθέσει επιπλέον διαχειριστές εκτός του στενού κύκλου - ένα ακόμα βήμα προς την καλύτερη διαχείρισή του.

Όταν ανακοίνωσαν το διαζύγιο τους τον Μάιο, ο Μπιλ Και η Μελίντα Γκέιτς σημείωσαν τη σημασία της δουλειάς που έχει κάνει το ίδρυμά τους, λέγοντας ότι «συνεχίζουν να μοιράζονται την ίδια πίστη σε αυτήν την αποστολή».

«Αυτοί οι νέοι πόροι και η εξέλιξη της διαχείρισης του ιδρύματος θα υποστηρίξουν αυτήν τη φιλόδοξη αποστολή και το ζωτικής σημασίας έργο για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Γκέιτς νωρίτερα στην σημερινή ανακοίνωση.

Η πρώην σύζυγός του τόνισε τη σημασία της επέκτασης του διοικητικού συμβουλίου. «Αυτές οι αλλαγές στην διαχείριση του ιδρύματος φέρνουν διαφορετικές προοπτικές και εμπειρία στην ηγεσία του. Πιστεύω βαθιά στην αποστολή του ιδρύματος και παραμένω πλήρως αφοσιωμένη στην κοινή προεδρία που ενέχει το έργο του (ιδρύματος)».

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, δεν ήταν σαφές πώς θα μοιράζονταν ο έλεγχος του ιδρύματος. Η ανακοίνωση της Τετάρτης ωστόσο, έδειξε ότι εάν δεν μπορούν να επιλύσουν τις διαφορές τους, ο συνιδρυτής της Microsoft θα διατηρήσει τον έλεγχο, καθώς ουσιαστικά αγοράζει την θέση της πρώην συζύγου του.

Ο Suzman είπε ότι δεν ήξερε πόσα χρήματα θα λάβει η Μελίντα Γκέιτς στην περίπτωση που συμβεί αυτό. Αλλά οποιοδήποτε ποσό θα ήταν σημαντικό.

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι έχουν ήδη μεταφερθεί αποθέματα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων στο όνομά της μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου. Η ίδια ακολουθεί τις δικές της προτεραιότητες μέσω ενός ξεχωριστού οργανισμού γνωστού ως Pivotal Ventures. Ο Γέιτς αντίστοιχα έχει επίσης τη δική του ομάδα, Gates Ventures.

Πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, το Ίδρυμα Γκέιτς ηγείτο από τον Μπιλ Γκέιτς, την πρώην σύζυγό του, τον πατέρα του και έναν από τους στενότερους φίλους του, τον δισεκατομμυριούχο επενδυτή Γουόρεν Μπάφετ.

Ήταν μια μοναδική συγκέντρωση εξουσίας για έναν από τους πιο σημαντικούς οργανισμούς στον κόσμο, ένα ιδιωτικό ίδρυμα 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων που λειτουργεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Η αναδιάρθρωση που ανακοινώθηκε την Τετάρτη θα μπορούσε να ξεκινήσει τη διαδικασία για να καταστήσει το Ίδρυμα Γκέιτς πιο ευαίσθητο σε μία αποστολή που στοχεύει να βοηθήσει και να χαλαρώσει τα ηνία που κρατούσαν οι ιδρυτές του για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

«Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με πολύ προσεκτικό τρόπο, να σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα», είπε ο Suzman σε συνέντευξή του.

Με μια ευρύτερη έννοια, οι προγραμματισμένες αλλαγές στο Ίδρυμα Γκέιτς αντικατοπτρίζουν τις εντάσεις στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας στο σύνολό της - μεταξύ των επιθυμιών των πλούσιων, ισχυρών δωρητών που παρέχουν εκατομμύρια και ακόμη και δισεκατομμύρια δολάρια και των ΜΚΟ που χρησιμοποιούν αυτά τα κεφάλαια για να τροφοδοτήσουν, να στεγάσουν και να θεραπεύσουν όσους έχουν ανάγκη.

«Τα προβλήματα με τη διαχείριση - ηγεσία του Ιδρύματος προηγήθηκαν του χωρισμού και του διαζυγίου. Αυτά τα προβλήματα είναι ένα ζήτημα σε όλα τα οικογενειακά ιδρύματα», δήλωσε ο Rob Reich, συν-διευθυντής του Κέντρου Φιλανθρωπίας και Κοινωνίας των Πολιτών στο Stanford.

Δύο πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιδρύματος Γκέιτς ζήτησαν ένα διευρυμένο διοικητικό συμβούλιο λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, συμπεριλαμβανομένου «ενός προέδρου που δεν είναι ο C.E.O. του ιδρύματος, ιδρυτής ή μέλος της οικογένειας του ιδρυτή».

«Δεδομένου ότι οι ιδρυτές λαμβάνουν ένα σημαντικό φορολογικό όφελος για τις δωρεές τους, τα περιουσιακά στοιχεία που επιβλέπει το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει να θεωρούνται ότι ανήκουν στο κοινό, με το διοικητικό συμβούλιο να θεωρείται υπεύθυνο για την τήρηση ενός καταπιστεύματος» υπογράμμισε πρώην διευθυντής του στρατηγικού επενδυτικού ταμείου του ιδρύματος.

Το ίδρυμα απασχολεί περισσότερους από 1.700 υπαλλήλους και δίνει επιχορηγήσεις σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Από το 2000, το ίδρυμα έχει προχωρήσει σε επιχορηγήσεις συνολικού ύψους άνω των 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ένα μεγάλο μέρος προήλθε από το ζεύγος Γκέιτς αλλά δεκάδες δισεκατομμύρια προήλθαν επίσης από τον στενό τους φίλο Γουόρεν Μπάφετ, τον διευθύνοντα σύμβουλο του Berkshire Hathaway.

Η ανακοίνωση του Μπάφετ, όμως, τον περασμένο μήνα ότι παραιτείται από τη θέση του τρίτου διαχειριστή του ιδρύματος, κατέστησε σαφές, ότι το διαζύγιο είχε προκαλέσει σημαντικές αλλαγές.

Ο Suzman δεσμεύτηκε τότε ότι οι αλλαγές στην ηγεσία και τον τρόπο διαχείρισης θα ανακοινωθούν αυτό το μήνα, με πολλούς να αναμένουν ότι θα αποκαλυφθεί μια νέα σειρά ανεξάρτητων διαχειριστών.

Λεπτομέρειες σχετικά με αυτό που θα μπορούσε να μοιάζει ως η νέα μορφή του Ιδρύματος, δεν δόθηκαν καθώς δεν ανακοινώθηκαν ούτε ονόματα υποψηφίων για το διοικητικό συμβούλιο, ούτε καν ο τελικός αριθμός των νέων διαχειριστών.

Ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς θα εγκρίνουν αλλαγές στις δομές διακυβέρνησης του ιδρύματος έως το τέλος του έτους και οι νέοι διαχειριστές θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2022, σύμφωνα με τη δήλωση.

Our trustees @BillGates & @melindagates just committed another $15B to the @gatesfoundation, underscoring their continued belief in the foundation's ability to effect positive change around the world https://t.co/T5DxuJb1ZN