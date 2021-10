Ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε για τον Jay-Z, λίγο πριν ο διάσημος ράπερ μπει στη λίστα του Rock & Roll Hall of Fame, σε εκδήλωση χθες το βράδυ.

Ο Ομπάμα μίλησε για την επιρροή του ράπερ πάνω του λέγοντας μεταξύ άλλων πως και ο ίδιος έχει επικαλεστεί στίχους του σε διάφορες πτυχές της ζωής του.

«Έχω στραφεί στα λόγια του Jay-Z σε διάφορες στιγμές της ζωής μου, είτε σε δύσκολες στιγμές της προεκλογικής μου εκστρατείας, είτε στη γέφυρα Edmund Pettus για την 50ή επέτειο από την πορεία της Σέλμα προς το Μοντγκόμερι.

»Σήμερα, ο Jay-Z είναι ένας από τους πιο γνωστούς καλλιτέχνες στην ιστορία και μια ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου. Ένα όνειρο που βοήθησε να γίνει πραγματικότητα και για άλλους νέους σαν αυτόν».

Μετά την ομιλία του Ομπάμα προβλήθηκε ένα μονταρισμένο βίντεο με τους Μπιγιονσέ, Ριάνα, Ντέιβιντ Λέτερμαν, Κρις Ροκ, Queen Latifah, Lin-Manuel Miranda, Diddy και Τζέιμι Φοξ, οι οποίοι απήγγειλαν μερικούς από τους πιο αξέχαστους στίχους του Jay-Z.

Η εκδήλωση έκλεισε με την μεγαλύτερη κόρη της Μπιγιονσέ και του Jay-Z, Blue Ivy, να παραθέτει τους στίχους του «Ride Or Die».

Στην ομιλία του, ο Jay-Z μίλησε για τη μητέρα του, Gloria Carter, και τον συνιδρυτή της Roc-A-Fella Records, Dame Dash. «Φωνάξτε δυνατά για τον Dame. Ξέρω ότι δεν βλεπόμαστε στην πραγματικότητα, αλλά δεν μπορώ ποτέ να σβήσω τα επιτεύγματά σου και σε εκτιμώ και σε ευχαριστώ για αυτό», είπε.

Ο Jay-Z έγινε ο πρώτος εν ζωή σόλο ράπερ που μπαίνει στο Rock & Roll Hall of Fame. Έχει πουλήσει περισσότερα από 50 εκατομμύρια άλμπουμ και 75 εκατομμύρια σινγκλ παγκοσμίως, 14 Νο. 1 άλμπουμ (τα περισσότερα από σόλο καλλιτέχνη), 22 Grammy (τα περισσότερα στην ιστορία του hip hop) ενώ είναι ο πρώτος δισεκατομμυριούχος της hip hop σκηνής.

Former President Barack Obama helped induct Jay-Z into the Rock and Roll Hall of Fame this evening pic.twitter.com/zJXEAQ7vNg