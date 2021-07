Η Νορβηγία τιμά τους 77 νεκρούς της 22ας Ιουλίου του 2011 - 10 χρόνια από την δολοφονική επίθεση του Μπρέιβικ

Η Νορβηγία θρηνεί σήμερα, στην 10η επέτειο από την μαζική δολοφονία 77 ατόμων από το χέρι του ακροδεξιού εξτρεμιστή Άντερς Μπέριγνκ Μπρέιβικ.

Ήταν η χειρότερη πράξη βίας στη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Μπρέιβικ πυροδότησε αρχικά μια βόμβα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού στο Όσλο, σκοτώνοντας οκτώ. Στη συνέχεια οδηγήσει στο νησί Utoeya και πυροβόλησε 69 άτομα σε κάμπινγκ νεολαίας του Εργατικού Κόμματος. Ήταν 22 Ιουλίου του 2011.

Οι εορτασμοί μνήμης ξεκίνησαν με μνημόσυνο έξω από αυτό που ήταν κάποτε το γραφείο του πρωθυπουργού, παρουσία της νυν πρωθυπουργού Erna Solberg, επιζώντων και συγγενών των θυμάτων, πολιτικών ηγετών και του νορβηγικού πριγκιπικού ζεύγους.

Έξω από την φυλασσόμενη περιοχή, οι περαστικοί σταμάτησαν να ακούσουν την απαγγελία των ονομάτων των νεκρών.

«Πονάει όταν ξανασκεφτόμαστε αυτήν τη σκοτεινή μέρα τον Ιούλιο πριν από δέκα χρόνια. Σήμερα, πενθούμε μαζί. Σήμερα, θυμόμαστε τους 77 που δεν επέστρεψαν ποτέ στο σπίτι», δήλωσε η Solberg σε ομιλία της.

«Ο τρόμος της 22ας Ιουλίου ήταν επίθεση στη δημοκρατία μας» πρόσθεσε.

Ο 42χρονος σήμερα Μπρέιβικ, εκτίει ποινή φυλάκισης 21 ετών, η οποία μπορεί να παραταθεί επ 'αόριστον εάν θεωρηθεί συνεχής απειλή για την κοινωνία.

Η συζήτηση για τις επιθέσεις έχει αλλάξει με την πάροδο των ετών. Οι επιζώντες, πολλοί από τους οποίους ήταν έφηβοι εκείνη την εποχή, είναι τώρα αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν την ακροδεξιά ιδεολογία που ήταν καταλύτης για την επίθεση.



Αυτό φέρει απόκλιση από την αντίδραση της Νορβηγίας εκείνη την εποχή, η οποία τόνισε την ενότητα και τη συναίνεση, με τον Jens Stoltenberg, τον πρωθυπουργό του Εργατικού Κόμματος τότε, να αποκαλεί τις ενέργειες του Μπρέιβικ επίθεση στη Νορβηγία και τη δημοκρατία.

«Δέκα χρόνια μετά, πρέπει να πούμε την αλήθεια. Δεν έχει σταματήσει το μίσος. Ο ακροδεξιός εξτρεμισμός είναι ακόμα ζωντανός», δήλωσε η Άστριντ Χόεμ, αρχηγός της οργάνωσης νεολαίας του Εργατικού Κόμματος AUF και επιζήσασα της επίθεσης της Utoeya.

«Ο τρομοκράτης ήταν ένας από εμάς. Αλλά δεν καθορίζει το ποιοι είμαστε, το τι κάνουμε», πρόσθεσε.

Μετά από δέκα χρόνια, ήρθε η ώρα να απορρίψουμε ξεκάθαρα τον ρατσισμό και το μίσος για πάντα, συνέχισε . «Επειδή αν το κάνουμε αυτό τώρα, ίσως μπορέσουμε να τηρήσουμε την υπόσχεσή μας για να μην ξαναυπάρξει ποτέ, άλλη μία 22α Ιουλίου» κατέληξε.

Στις 12:00 τοπική ώρα οι καμπάνες σε όλη τη χώρα χτύπησαν για πέντε λεπτά. Αργότερα, θα υπάρξει επίσης μια τελετή για την Utoeya και η ημέρα θα ολοκληρωθεί με μια βραδινή τελετή στο Όσλο κατά τη διάρκεια της οποίας θα μιλήσει ο Βασιλιάς Χάραλντ.

Μια ομάδα επιζώντων δημιούργησε έναν λογαριασμό στο Twitter @aldriglemme (Ποτέ μην ξεχνάς), όπου δημοσιεύει εκ νέου tweet σχετικά με την επίθεση, πριν και μετά από αυτήν, όπως εκείνα εμφανίστηκαν πριν από 10 χρόνια.

Stappfult i storesalen på #utøya for å høre Gro tale til sommerleiren. #22juli Bilder av @toresbe pic.twitter.com/AvcRxAvdBO

All aboard! AUFere på landsiden stuer seg inn på MS Thorbjørn for å komme seg på sommerleir på Utøya. Klare for den formelle åpningen av leiren dagen etter. Bilder av @toresbe #22juli pic.twitter.com/8gGmrJcm9g