Μια ημέρα πριν ανακοινώσει ότι νοσεί από κορωνοϊό ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντοναλντ Τραμπ παρευρέθηκε σε συγκέντρωση στο Νιου Τζέρσεϊ με εκατοντάδες χρηματοδότες της καμπάνιας του, με τους οποίους συνομίλησε.

Μάλιστα, ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Κρις Κρίστι τόνισε ότι «κανένας δεν φορούσε μάσκα μέσα στην αίθουσα όταν προετοιμάζαμε τον πρόεδρο». Την Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μίλησε σε μια συγκέντρωση στο Ντουλούθ της Μινεσότας, ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων.

«Η ιχνηλάτηση των επαφών ξεκίνησε αμέσως στον Λευκό Οίκο, μόλις έγινε γνωστό ότι η Χόουπ Χικς, η στενή συνεργάτιδα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε θετική στον νέο κορωνοϊό», δήλωσε απόψε η εκπρόσωπος Τύπου της προεδρίας, Κέιλι ΜακΕνάνι.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο, ο Τραμπ έλαβε το αποτέλεσμα της δικής του εξέτασης αργά το βράδυ της Πέμπτης. «Μέσα σε μία ώρα ανακοινώσαμε αυτήν την πληροφορία στον αμερικανικό λαό», σημείωσε.

Η ΜακΕνάνι σχολίασε επίσης ότι «κρίθηκε ασφαλές» για τον Τραμπ να πάει την Πέμπτη σε μια εκδήλωση για συγκέντρωση πόρων για την προεκλογική εκστρατεία του στο Νιου Τζέρσεϊ, αν και λίγες ώρες νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι η Χικς είχε προσβληθεί από την Covid-19.

Σύμφωνα με το προεκλογικό επιτελείο του προέδρου, όλες οι προγραμματισμένες προεκλογικές εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετείχε εντός των επόμενων ημερών θα διεξαχθούν διαδικτυακά ή θα αναβληθούν προσωρινά.

Ο Μπιλ Στίβεν, ένας εκπρόσωπος της εκστρατείας των Ρεπουμπλικάνων, διευκρίνισε ότι αναβάλλονται επίσης προσωρινά και όλες οι εκδηλώσεις στις οποίες θα συμμετείχαν μέλη της οικογένειας Τραμπ. Αντιθέτως, ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, που βρέθηκε αρνητικός στον νέο κορωνοϊό, θα συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμά του.

Όλες οι άλλες εκδηλώσεις θα εξεταστούν «κατά περίπτωση», πρόσθεσε. Απομένουν πλέον μόνο 32 ημέρες μέχρι τις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Καλούν όσους συμμετείχαν σε προεκλογικές εκδηλώσεις του Τραμπ να εξεταστούν

Οι αρχές στο Νιου Τζέρσεϊ και τη Μινεσότα προέτρεψαν απόψε εκατοντάδες ανθρώπους να υποβληθούν σε τεστ για τον νέο κορωνοϊό, επειδή παρέστησαν σε δύο προεκλογικές εκδηλώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο 48ωρο.

Ο Τραμπ, που εξ αρχής υποβάθμιζε τον κίνδυνο της πανδημίας, ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του Μελάνια μπαίνουν σε καραντίνα αφού βρέθηκαν θετικοί στην Covid-19, λίγες μόλις ώρες αφού οργάνωσαν μια εκδήλωση για συγκέντρωση χρημάτων στο Μπεντμίνστερ του Νιου Τζέρσεϊ.

Την Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μίλησε σε μια συγκέντρωση στο Ντουλούθ της Μινεσότας, ενώπιον εκατοντάδων ανθρώπων. Αν και η ομιλία δόθηκε σε ανοιχτό χώρο, σε ένα βίντεο διακρίνεται ο Τραμπ να πετάει καπελάκια στο πλήθος των συγκεντρωμένων, ορισμένων εκ των οποίων δεν φορούσαν μάσκα.

Η Κάλι Κάσπζακ, μια 19χρονη φοιτήτρια που πήγε σε αυτή τη συγκέντρωση, είπε ότι δεν ανησυχεί πολύ, επειδή φορούσε μάσκα και εξήγησε ότι ήταν αρκετά μακριά από τον πρόεδρο. Ο Σάιμον Έντι, ένας 24χρονος μηχανικός ο οποίος δηλώνει ότι στηρίζει τον Μπάιντεν αλλά πήγε στην προεκλογική ομιλία του Τραμπ για να δει από πρώτο χέρι την «ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα» που λατρεύουν οι υποστηρικτές του, είπε ότι αισθάνεται πως μπορεί να εκτέθηκε σε κίνδυνο, αλλά όχι από τον Τραμπ, δεδομένου ότι ήταν σε μεγάλη απόσταση και φορούσε μάσκα. «Όποιος πήγε σε αυτήν την εκδήλωση εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο», σχολίασε.

Το υπουργείο Υγείας της Μινεσότας κάλεσε όσους συμμετείχαν σε προεκλογικές εκδηλώσεις του Τραμπ αυτήν την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης και εκείνης στο Ντουλούθ αλλά και μιας άλλης στο Σόργουντ, να εξεταστούν ακόμη και αν δεν έχουν συμπτώματα. «Υπάρχει δυνητικός κίνδυνος μετάδοσης στη συγκέντρωση του Ντουλούθ και σε άλλες εκδηλώσεις που σχετίζονται με την επίσκεψη του προέδρου Τραμπ. Η διάδοση της Covid-19 στην κοινότητα ήταν υψηλή στην κομητεία Σεντ Λούις και πριν από τη συγκέντρωση αυτής της εβδομάδας και οι άνθρωποι που συμμετείχαν μπορεί να ήταν μολυσματικοί χωρίς να το γνωρίζουν», σημείωσε.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, κάποιοι αμφισβήτησαν την απόφαση του Τραμπ να διεξαχθεί κανονικά η εκδήλωση στο Μπεντμίνστερ χθες Πέμπτη, αφού η στενή σύμβουλός του, η Χόουπ Χικς, βρέθηκε θετική στον ιό. Ορισμένοι στην εκδήλωση φορούσαν μάσκες και άλλοι όχι.

Ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ Φιλ Μέρφι κάλεσε όσους συμμετείχαν να εξεταστούν και να λάβουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις, όπως να αυτοαπομονωθούν.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!