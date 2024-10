Τζορτζ Μπάλντοκ: Τον αποχαιρετούν φίλοι και συμπαίκτες στην Αγγλία

Με εκτενές ρεπορτάζ καλύπτει το BBC τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, που είχε παίξει επί χρόνια στα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα της Αγγλίας, καθώς πρώην ομάδες και συμπαίκτες του τον αποχαιρετούν στα social media.

Ο Τζορτζ Μπάλντοκ ήταν πρώην αμυντικός της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, γεννημένος στην Αγγλία αλλά διεθνής με την Εθνική Ελλάδος, καθώς η γιαγιά του ήταν Ελληνίδα και είχε αυτό το δικαίωμα.

«Ο Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα, στη νότια Αθήνα. Η αστυνομία προσπάθησε να επαναφέρει τον Μπάλντοκ στο σημείο, αλλά δεν τα κατάφερε και το ΕΚΑΒ επιβεβαίωσε τον θάνατό του», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο αξιωματούχο της αστυνομίας.

«Ο Μπάλντοκ είχε ενταχθεί στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι μετά από επτά χρόνια στους Blades», γράφει το BBC και παραθέτει τη δήλωση της οικογένειάς του: «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Τζορτζ πέθανε δυστυχώς. Ως οικογένεια είμαστε σοκαρισμένοι από αυτή την τρομερή απώλεια».

«Είμαστε συγκλονισμένοι, είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια του Γιώργου μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παναθηναϊκός. «Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί τον πρόωρο θάνατό του. Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Τζορτζ Μπάλντοκ».

Η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ εξέφρασε επίσης την έκπληξή της για την είδηση, λέγοντας: «Ο αμυντικός άφησε τον σύλλογο το καλοκαίρι μετά από επτά χρόνια στο Μπράμαλ Λέιν και ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στους οπαδούς, το προσωπικό και τους συμπαίκτες του που φορούσαν μια ερυθρόλευκη φανέλα δίπλα του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλων όσων σχετίζονται με τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ εκφράζονται στην οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ».

Ο Μπάλντοκ είχε κάνει τέσσερις εμφανίσεις με τον Παναθηναϊκό και ήταν βασικός στην ισοπαλία χωρίς τέρματα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή, αναφέρει επίσης το BBC και συμπληρώνει πως είχε αγωνιστεί 12 φορές με την Εθνική Ελλάδος

Η Εθνική Ελλάδας σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Με βαθιά θλίψη και θλίψη, η εθνική ομάδα και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αποχαιρέτησαν τον Τζορτζ Μπάλντοκ. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουμε τον ανθρώπινο πόνο που προκάλεσε η είδηση ​​της απροσδόκητης απώλειας ενός δικού μας, νεαρού άνδρα. Η στιγμή επιβάλλει τη σιωπή. Συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Συλλυπητήρια από τη δεύτερη οικογένειά του».

Ο Μπάλντοκ ξεκίνησε την καριέρα του στην MK Dons το 2009 και έπαιξε περισσότερες από 100 φορές εκεί. Είχε αγωνιστεί δανεικός σε πολλούς συλλόγους, όπως η Νορθάμπτον και η Όξφορντ Γιουνάιτεντ, πριν πάει στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ το 2017. Είχε 219 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις για τον σύλλογο, βοηθώντας τον να ανέβουν στην Πρέμιερ Λιγκ το 2019 και ξανά το 2023.

Ο Μπάλντοκ γεννήθηκε στο Μπάκιγχαμ αλλά επέλεξε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα τον Μάιο του 2022, όταν κλήθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα από τον προπονητή Γκας Πογιέτ. Έκανε το ντεμπούτο του για τη χώρα τον επόμενο μήνα σε μια νίκη 1-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας στο Windsor Park στο Μπέλφαστ.

«Η ελληνική ποδοσφαιρική κοινότητα βρίσκεται σε σοκ. Η είδηση ​​του ξαφνικού θανάτου του Μπάλντοκ βύθισε τη χώρα στο πένθος», γράφει πιο κάτω το ρεπορτάζ.

Τα μέλη της Εθνικής Ελλάδος - που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Λονδίνο καθώς αντιμετωπίζουν την Αγγλία το βράδυ της Πέμπτης - δυσκολεύονται να πιστέψουν την τραγική είδηση. Ο Μπάλντοκ έπαιξε 12 παιχνίδια για την Ελλάδα - η τελευταία του εμφάνιση ήταν τον Μάρτιο του 2024 εναντίον της Γεωργίας. Η ελληνική ομάδα ζήτησε από την UEFA να μπορέσει να φορέσει μαύρα περιβραχιόνια απέναντι στην Αγγλία, αλλά και να κρατήσει ένα λεπτό σιγή πριν τον αγώνα.

Ο Μπάλντοκ αναζητούνταν από τη γυναίκα του για αρκετές ώρες, καθώς δεν μπορούσε να τον βρει. Επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου διέμενε ο Μπάλντοκ και ήταν αυτός που βρήκε το σώμα του 31χρονου παίκτη μέσα στην πισίνα.

Επίσημη δήλωση της ελληνικής αστυνομίας αναμένεται την Πέμπτη - αλλά πηγές εντός της αστυνομίας λένε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για έγκλημα. Τα αίτια του θανάτου θα διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή τις επόμενες ημέρες.

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, δημοσίευσε μια φωτογραφία του Μπάλντοκ με ένα emoji με σπασμένη καρδιά και τα γράμματα RIP.

Ο πρώην συμπαίκτης του Μπάλντοκ στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Ντιν Χέντερσον, δημοσίευσε μια φωτογραφία των δυο τους στο Instagram με τη λεζάντα: «Συντετριμμένος που άκουσα τα νέα σήμερα. Ένας φίλος, εξαιρετικός συμπαίκτης, εξαιρετικός παίκτης και επίσης ένας υπέροχος οικογενειάρχης. Στέλνω όλη μου την αγάπη σε όλη την οικογένεια, RIP».

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας σε ανακοίνωσή της ανέφερε: «Είμαστε συντετριμμένοι όταν πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ σε ηλικία 31 ετών. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια βρίσκονται στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Τζορτζ στον σύλλογο και τη χώρα».

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας δήλωσε στο X: «Είμαστε εξαιρετικά λυπημένοι για τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο Τζορτζ ήταν κοντά σε πολλούς από τους παίκτες μας και εκπροσώπησε την Ελλάδα - τους αντιπάλους μας το βράδυ της Πέμπτης. Σκεφτόμαστε την οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Τζορτζ στο σύλλογο και τη χώρα αυτή τη δύσκολη στιγμή».

