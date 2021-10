Ένα σοβαρό ατύχημα στον έκτο γύρο του αγώνα του European Le Mans Series (ELMS), στην Πορτογαλία, είχε ο Ανδρέας Λασκαράτος, χωρίς υτυχώς να υποστεί κάποιον τραυματισμό.

Όλα συνέβησαν όταν ο Μέμο Ρόχας στο #30 LMP2 της Duqueine έχασε το ελαστικό στην ταχύτατη έξοδο από την τελευταία στροφή. Πίσω από το LMP2 του Ρόχας που έκανε περιστροφές ακολουθούσε ένα ακόμα πρωτότυπο και στη συνέχεια αυτό του Ανδρέα Λασκαράτου.

Το πρώτο κατάφερε την τελευταία στιγμή να αποφύγει το #30, όμως όχι ο Λασκαράτος. Η Ligier καταστράφηκε, όμως ευτυχώς ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, χάρη στα υψηλά επίπεδα ασφάλειας που παρέχουν τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.

Στις δηλώσεις που έκανε λίγο αργότερα, δήλωσε ότι το λάθος ήταν δικό του και ζήτησε συγγνώμη από τα μέλη της ομάδας του για την εγκατάλειψη.

🎙️ "It just caught me by surprise. I feel like it's my fault."@a_laskaratos reacts following his scary crash minutes ago.#ELMS #4HPortimao pic.twitter.com/vp7pKKJT9R