Roland Garros: Ανατριχιαστικός τραυματισμός για τον Ζβέρεβ - Αποχώρησε με κλάματα και σε καροτσάκι

Απρόσμενη όσο και σοκαριστική εξέλιξη είχε ο καταπληκτικός ημιτελικός του μονού ανδρών στο Ρολάν Γκαρός, ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (νο3) και τον Ράφα Ναδάλ (νο5), καθώς ο Γερμανος τενίστας "γύρισε" το πόδι του στον τελευταίο πόντο του 12ου γκέιμ στο δεύτερο σετ κι άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους.

Ο Ζβέρεφ, έκανε μία απότομη αλλαγή κατεύθυνσης (στο 40-30) για να "σώσει" τον πόντο και να μην επιτρέψει στον Ισπανό πρωταθλητή να ισοφαρίσει σε 6-6, οδηγώντας και το δεύτερο σετ σε τάι μπρέικ, με αποτέλεσμα να "γυρίσει" πολύ άσχημα τον αστράγαλο του δεξιού ποδιού του και να σωριαστεί στη χωμάτινη επιφάνεια, ουρλιάζοντας και κλαίγοντας από τους πόνους.

No puede ser 😔 Zverev se rompe en plena batalla feroz con Nadal Sus gritos son escalofriantes... #RolandGarros pic.twitter.com/c7QyyqL39S

Αμέσως έπεσε πάνω του το ιατρικό επιτελείο, αλλά και ο Ναδάλ γεμάτος αγωνία για τον τραυματισμό του συναθλητή του με τον Ζβέρεφ να οδηγείται μετά από λίγο με καροτσάκι στα αποδυτήρια για τις πρώτες βοήθειες.

Έπειτα από περίπου δέκα λεπτά επέστρεψε με πατερίτσες, όπου οριστικοποιήθηκε η αποχώρησή του απ' τον αγώνα λόγω τραυματισμού, με τον ίδιο να δίνει το χέρι στον διαιτητή και να αγκαλιάζει τον Ναδάλ εν μέσω θερμού χειροκροτήματος απ' τον κόσμο που έδωσε το "παρών" στις εξέδρες του κορτ "Philippe-Chatrier".

Get well soon, Alexander 🧡#RolandGarros pic.twitter.com/Is3k7dHiUo