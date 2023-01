Πρώτη συνέντευξη Μέσι μετά το Κατάρ: Μακάρι να μου είχε δώσει το Κύπελλο ο Μαραντόνα

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ από την Αργεντινή, ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Λιονέλ Μέσι ήταν αποκαλυπτικός.

Μιλώντας στο Urbana Play FM υπήρξαν και στιγμές συγκίνησης. Ερωτηθείς για τον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο Μέσι παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να του είχε δώσει εκείνος το κύπελλο ή, τουλάχιστον, να μπορούσε να τα δει όλα αυτά. «Να μπορούσε να δει την Αργεντινή παγκόσμια πρωταθλήτρια, για όλα αυτά για τα οποία αγαπούσε την εθνική ομάδα», είπε.

«Περίμενα την κατάλληλη στιγμή και νομίζω ότι το έκανα. Όχι, δεν ήταν απλά η κατάλληλη στιγμή, αλλά η τέλεια στιγμή. Δεν θα μπορούσε να ήταν καλύτερη. Αν μπορούσα να επιλέξω πότε θα κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο, θα διάλεγα αυτή τη στιγμή. Τώρα, στο τέλος της καριέρας μου, όταν βγαίνω από τη σκηνή» ανέφερε σε άλλο σημείο ο Μέσι και άφησε να εννοηθεί το τέλος της καριέρας του.

Στη συνέχεια αποκάλυψε μια συγκεκριμένη κατάσταση που συνέβη με το λογαριασμό του Instagram.

«Το Instagram μου μπλοκαρίστηκε για λίγες μέρες λόγω του υπερβολικού αριθμού μηνυμάτων που έλαβα μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Είχα ένα εκατομμύριο μηνύματα και το Instagram με μπλόκαρε» αποκάλυψε ο Αργεντίνος ποδοσφαιριστής.

