«Πρόταση γάμου» στην Σάκκαρη, στο κορτ- «Συγγνώμη, έχω αγόρι»

Η Μαρία Σάκκαρη δέχθηκε «πρόταση γάμου» από θαυμαστή της που βρισκόταν στις κερκίδες, αλλά η απάντησή της μάλλον τον απογοήτευσε.

Η 27χρονη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν ανάμεσα στους σταρ του τένις που πήραν μέρος σε αγώνα επίδειξης στη Νέα Υόρκη, για την οικονομική ενίσχυση των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία.

Κάποια στιγμή, την ώρα που η Σάκκαρη και ο Τσιτσιπάς έπαιζαν διπλό με τον Ματέο Μπερετίνι και την Κατερίνα Ζαβάτσκα, κάποιος θεατής φώναξε στην Ελληνίδα τενίστρια να τον παντρευτεί. «Τι; Έχω αγόρι, συγγνώμη», του απάντησε εκείνη γελώντας.

Sakkari getting marriage proposals from the crowd pic.twitter.com/IA2FALOmtM

Σε άλλο σημείο του ματς, ο Τσιτσιπάς δεσμεύθηκε ότι θα έκανε δωρεά ύψους 10.000 δολαρίων, εάν ο Μπερετίνι δεν κατάφερνε να επιστρέψει το σερβίς της Σάκκαρη. Η 27χρονη έκανε το «καθήκον» της και ο 24χρονος επιβεβαίωσε ότι ισχύει αυτό που είχε πει για τη δωρεά.

.@steftsitsipas incentivizes @mariasakkari to serve big to @MattBerrettini and he'll make a donation to the Ukraine Crisis Relief Fund. pic.twitter.com/NcAkdd7rD5