Παροξυσμός για τον Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία-Προπονητής Αλ Νασρ: Πρώτα ήθελα τον Μέσι

Ενθουσιασμός επικρατεί μετά την επισημοποίηση της μεταγραφής του Κριστιάνο Ρονάλντο στον σύλλογο της Al Nassr .

Ωστόσο έχουν δημιουργηθεί και κάποια ερωτήματα ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες τοποθετήσεις του νέου προπονητή της ομάδας, Ρούντι Γκαρσία. Όπως αποκάλυψε ο Γκαρσία σε συνέντευξη Τύπου υπήρξε ενδιαφέρον επίσης και για τον Λιονέλ Μέσι .

«Πρώτα ήθελα να φέρω τον Μέσι από την Ντόχα», είπε ο Γκαρσία, όπως αναφέρει το WarnaNusa.com από την ιστοσελίδα της Marca. Πιθανόν αυτό να ήταν απλώς ένα αστείο από τον Γκαρσία ωστόσο οι αντιδράσεις δεν ήταν λίγες λόγω της σύγκρισης.

Πράγματι, μετά την συμφωνία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο , υπήρχαν πολλές φήμες ότι ο σύλλογος από τη Σαουδική Αραβία είχε φιλοδοξίες να εντάξει στις τάξεις του κι άλλους μεγάλους παίκτες.

Ο Ρονάλντο είναι έτοιμος να παίξει για την Αλ Νασρ μετά τη συμφωνία για το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο των 175 εκατομμυρίων λιρών ετησίως. Ενθουσιασμένοι Σαουδάραβες οπαδοί φώναζαν το όνομά του και έκαναν ουρά για να αγοράσουν φανέλες με το Νο 7.

