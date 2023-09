Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση - Το πρόγραμμα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη, στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας η κλήρωση για το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα φιλοξενηθεί για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία από τις 12 έως τις 22 Δεκεμβρίου.

Την κλήρωση παρουσίασαν ο διευθυντής των τουρνουά της FIFA, Χάιμε Γιάρθα και η Σαμάνθα Τζόνσον, ενώ μαζί τους ήταν ο Γιάγια Τουρέ και ο Μανάφ Αμπουσουγκαίρ, δύο φορές νικητής του AFC Champions League με την Αλ Ιτιχάντ.

Στην κλήρωση θα συμμετείχαν οι έξι νικήτριες των ηπειρωτικών Champions League και η εκπρόσωπος της διοργανώτριας χώρας:

