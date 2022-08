Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας έχασε τον σύντροφό της- Έπαθε ανακοπή στο κρεβάτι δίπλα της

Η Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας, Κέιτι Άρτσιμπαλντ, είπε ότι προσπάθησε απεγνωσμένα να σώσει τον σύντροφό της Ραμπ Γουαρντέλ, όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή στο κρεβάτι δίπλα της αλλά τελικά πέθανε.

Η πρωταθλήτρια ποδηλασίας εξέφρασε τη συντριβή της μετά τον θάνατο του Γουαρντέλ, ποδηλάτη βουνού, σε ηλικία 37 ετών το πρωί της Τρίτης.

Ο θάνατός του ήρθε δύο ημέρες μετά τη νίκη του στο σκωτσέζικο πρωτάθλημα MTB XC στο Dumfries and Galloway.

We’d like to take a moment to remember @RabWardell our friend. Unfortunately Rab left the world last night, quietly and tragically in his sleep.



Last weekend Rab won @ScottishCycling National XC championship, was so proud, as we were.Rab, our quiet yet talented friend 😢💔RIP pic.twitter.com/WHJsx1tf2Z — pedalnorth.com (@pedalnorth) August 23, 2022

Η Άρτσιμπαλντ, 28 ετών, προχώρησε σε μια συγκινητική δήλωση μέσω ανάρτησης στα social media το πρωί της Τετάρτης.

«Νομίζω πως μάθατε ότι ο Ραμπ πέθανε χθες το πρωί. Ακόμα δεν καταλαβαίνω τι συνέβη, αν είναι αληθινό, γιατί να τον πάρουν τώρα - τόσο υγιή και ευτυχισμένο. Έπαθε καρδιακή ανακοπή ενώ ήμασταν ξαπλωμένοι στο κρεβάτι. Προσπάθησα ξανά και ξανά, και οι νοσοκόμοι έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά, αλλά η καρδιά του σταμάτησε και δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν», έγραψε.

Η Άρτσιμπαλντ, που κέρδισε χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2020 και στο Ρίο το 2016, πρόσθεσε: «Η δική μου σταμάτησε μαζί του. Τον αγαπώ τόσο πολύ και τον χρειάζομαι εδώ μαζί μου. Τον χρειάζομαι τόσο πολύ, αλλά έχει φύγει. Δεν μπορώ να περιγράψω αυτόν τον πόνο».

Η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια συνέχισε ευχαριστώντας όλους όσοι απέτισαν φόρο τιμής στον σύντροφό της.

«Δεν αντέχω να μιλάω γι' αυτόν σε παρελθοντικό χρόνο. Σημαίνεις τα πάντα για μένα, Ραμπ. Σε αγαπώ», κατέληξε στο μήνυμά της.

arrived within minutes, but his heart stopped and they couldn't bring him back.



Mine stopped with it. I love him so much and need him here with me. I need him here so badly, but he's gone. I can't describe this pain.



Thank you to... 2/ — Katie Archibald (@_katiearchibald) August 24, 2022

those making tributes. I can't bear to talk about him in the past tense to say anything myself. You mean everything to me, Rab. I love you. — Katie Archibald (@_katiearchibald) August 24, 2022

Ο Γουαρντέλ είχε εμφανιστεί στην εκπομπή The Nine του BBC Scotland το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν το θάνατό του, όπου περιέγραψε πώς κέρδισε τον τίτλο στο Kirroughtree Forest την Κυριακή, παρά το γεγονός ότι έπαθε τρεις φορές λάστιχο.

Ο 37χρονος ποδηλάτης, που ζούσε στη Γλασκώβη, αγωνιζόταν από έφηβος, αλλά επαγγελματικά ξεκίνησε μόλις φέτος, με την νίκη του το Σαββατοκύριακο να χαρακτηρίζεται ως «επίδειξη απίστευτης αντοχής» από την British Cycling.

Αναφερόμενος στον αγώνα την επόμενη ημέρα, ο Γουαρντέλ είπε: «Για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο καταστροφή, αλλά πρέπει να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Υποθέτω ότι ένιωθα σίγουρος ότι θα μπορούσα να φτάσω τους πρώτους και να κερδίσω, οπότε απλά έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό - τι άλλο να έκανα;».

Με πληροφορίες από BBC