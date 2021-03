Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ασταμάτητος στο All Star Game του NBA και οδηγώντας τη ομάδα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στη νίκη.

Ο Greak Freak ολοκλήρωσε το ματς με 35 πόντους και 16/16 σουτ, ενώ πήρε 7 ριμπάουντ και έδωσε 3 ασίστ. Με τέτοια «κατορθώματα», αναμενόμενο ήταν να αναδειχθεί MVP του All Star Game, τίτλο που παίρνει για πρώτη φορά στην καριέρα του, έπειτα από τον τίτλο του MVP του πρωταθλήματος του NBA που έχει κατακτήσει δύο διαδοχικές σεζόν.

Κάπως έτσι, η Team LeBron κατέκτησε τη νίκη έναντι της Team Durant με 170-150. Σε δηλώσεις του μετά το ματς, ο Αντετοκούνμπο είπε ότι το διασκέδασε ιδιαίτερα ενώ έκανε ξεχωριστή αναφορά στον γιο του, που ήταν στο γήπεδο, όταν ρωτήθηκε για το τι θα θυμάται από αυτό το All Star Game.

«Σίγουρα τον γιο μου, είναι η πρώτη φορά που έρχεται να με δει να παίζω σε ένα All Star Game. Αυτό είναι για εκείνον. Είναι διασκεδαστικό για έχεις την οικογένεια γύρω σου».

Όσο για το γεγονός ότι όλα τα σουτ του κατέληγαν… μέσα, είπε: «Ήταν διασκεδαστικό. Πάντα είναι εύκολο να παίζεις όταν είσαι με σπουδαίους παίκτες».

Giannis (35 PTS, 16-16 FGM) talks about winning his first NBA All-Star Game Kobe Bryant MVP Award and the joy of playing in the All-Star Game in front of family. ♥️ #NBAAllStar #KiaAllStarMVP pic.twitter.com/AWLX5q2cl6