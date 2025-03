Euroleague: Αυτοί είναι οι 25 καλύτεροι όλων των εποχών

Κώστας Σλούκας και Σαρούνας Γιασικεβίτσιους συμπληρώνουν τη λίστα της Euroleague με τους 25 κορυφαίους παίκτες στην ιστορία της.

Ελληνικό «άρωμα» έχει λοιπόν, η τελευταία πεντάδα παικτών, τους οποίους ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (25/3) η Euroleague, καθώς με αυτά τα ονόματα συμπληρώθηκε το «παζλ» της κορυφαίας ομάδας της διοργάνωσης με αφορμή τα 25 χρόνια «ζωής» της.

Στην All-25 Euroleague Team συμπεριλαμβάνονται ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Κώστας Σλούκας, ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το τρόπαιο στην διοργάνωση με τρεις διαφορετικές ομάδες (Ολυμπιακός: 2012, 2013, Φενερμπαχτσέ: 2017, Παναθηναϊκός: 2024), και ο πρώην «πράσινος» (και νυν προπονητής της Φενερμπαχτσέ), Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Την τελευταία «πεντάδα» της All-25 Euroleague Team συμπληρώνουν οι Ρούντι Φερνάντεθ, Σέιν Λάρκιν και Μανού Τζινόμπιλι.



Υπενθυμίζεται ότι στην ψηφοφορία για την ανάδειξη της All-25 Euroleague Team συμμετείχαν φίλαθλοι (οι προτιμήσεις τους είχαν 10%... βαρύτητα στο τελικό αποτέλεσμα), προπονητές με τίτλο Euroleague (40%), εκπρόσωποι ΜΜΕ (10%) και μέλη των κορυφαίων ομάδων των δεκαετιών 2000-2010 και 2010-2020, καθώς και παίκτες που έχουν αναδειχθεί MVP (40%).



Μετά και την ανακοίνωση των τελευταίων πέντε παικτών, την All-25 Euroleague Team συγκροτούν οι Ρούντι Φερνάντεθ, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Σέιν Λάρκιν, Μανού Τζινόμπιλι, Κώστας Σλούκας, Λούκα Ντόντσιτς, Μίλος Τεόντοσιτς, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, Γιώργος Πρίντεζης, Βάλτερ Ταβάρες, Δημήτρης Διαμαντίδης, Μάικ Τζέιμς, Βασίλιε Μίτσιτς, Άντονι Πάρκερ, Σέρχιο Ροντρίγκεθ, Νάντο Ντε Κολό, Σέρχιο Γιούλ, Ραμούνας Σισκάουσκας, Βασίλης Σπανούλης, Νίκολα Βούιτσιτς, Μάικ Μπατίστ, Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, Κάιλ Χάινς, Χουάν Κάρλος Ναβάρο και Θοδωρής Παπαλουκάς.

