Αγγλία: Τερματοφύλακας ούρησε σε φράχτη κατά τη διάρκεια ματς και αποβλήθηκε

Ένας τερματοφύλακας αποβλήθηκε επειδή ούρησε σε φράχτη, κατά τη διάρκεια ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του FA Cup, στην Αγγλία.

O Κόνορ Μασέκο, τερματοφύλακας της Blackfield & Langley είδε απευθείας την κόκκινη κάρτα στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης με την Shepton Mallet, που έληξε 0-0.

Όταν η μπάλα βρήκε άουτ, ο Μασέκο ένιωσε το κάλεσμα της φύσης και αποφάσισε να «ανακουφιστεί» σε φράχτη. Όμως, τον είδαν οι αντίπαλοι και το είπαν στον διαιτητή.

«Χρειαζόταν να πάει στην τουαλέτα, οπότε πήγε σε φράχτη και οι παίκτες τους άρχισαν να φωνάζουν στον διαιτητή “τι κάνει;”. Ο διαιτητής τον πλησίασε και αποφάσισε να τον αποβάλει», περιέγραψε ο προπονητής της Blackfield & Langley, Κόνορ ΜακΚάρθι, μιλώντας στο BBC

«Προστάτευσε τον εαυτό του. Ήταν μέσα στον φράχτη. Μερικές φορές, όταν πρέπει να πας, πρέπει να πας», συμπλήρωσε. «Έμεινα έκπληκτος, είμαστε όλοι αρκετά σοκαρισμένοι με την απόφαση», πρόσθεσε αναφερόμενος στην αποβολή του τερματοφύλακα.

Πάντως και οι δύο ομάδες το διασκέδασαν, ενόψει και του επαναληπτικού αγώνα. «Έπειτα από μία ασυνήθιστη κόκκινη κάρτα στο πρώτο ματς (πιθανότατα μια πρωτιά), αναζητάμε για χορηγό του ματς για τον επαναληπτικό. Υδραυλικοί ή εταιρείες με φορητές τουαλέτες, εκμεταλλευτείτε το», έγραψε στο Twitter η Shepton Mallet.

The replay of “urinate gate” is Tuesday 6th September as @bandlfc make the trip back to The Playing Fields in the @EmiratesFACup. After an unusual red card in the first tie (possibly a first) we are looking for a match sponsor. Plumbers or portaloo companies, take advantage!