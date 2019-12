Εντυπωσιακός για ακόμη μια φορά ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οδηγώντας τους Μιλγουόκι Μπακς σε μία άνετη νίκη επί των Πέισερς αλλά εκείνο που ξεχώρισε ήταν η κίνησή του να δωρίσει τα παπούτσια του.

Μπορεί μια ασίστ να στέρησε από τον Greek Freak το δεύτερο διαδοχικό triple double στον «μαγικό κόσμο» του ΝΒΑ, αλλά ο πολυτιμότερος παίκτης του περυσινού πρωταθλήματος έπαιξε 31 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους, 19 ριμπάουντ κι εννέα ασίστ, με τα «ελάφια» να βρίσκονται στην «κορυφή» της κατάταξης του ΝΒΑ με 27 νίκες και μόλις τέσσερις ήττες.

Ωστόσο μια από τις στιγμές που ξεχώρισαν στο χτεσινό παιχνίδι ήταν όταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, βλέποντας μία μικρή φίλαθλο των Μιλγουόκι Μπακς να τον περιμένει στην εξέδρα, έσπευσε να της χαρίσει τα παπούτσια του και η αντίδρασή της ήταν απίθανη.

Δείτε το βίντεο:

An early #NBAXMas gift from the MVP! pic.twitter.com/Bb1JaapSXu