Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί στους 8 του ιστορικού τουρνουά Queen's στο Λονδίνο, μετά από δύσκολη νίκη με ανατροπή.

Μετά τον Κάιλ Έντμουντ, ο 20χρονος Έλληνας τενίστας νίκησε και τον Γάλλο Ζερεμί Σαρντί, παίρνοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το «εισιτήριο» για τα προημιτελικά του τουρνουά. Το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με ανατροπή του Σαρντί με 2-1 σετ (4-6, 7-6, 7-6). Στα προημιτελικά θα συναντήσει είτε τον Ελληνοαυστραλό Νικ Κύργιο είτε τον Φέλιξ Άουγκερ Αλιασίμ.

Παίζοντας δύο παιχνίδια μέσα σε μία ημέρα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο έλειψε να αποκλειστεί από τον Σαρντί που πήρε το πρώτο σετ με 6-4, καταφέρνοντας να κάνει μπρέικ σε κρίσιμο σημείο του δεύτερου σετ και να προηγηθεί με 5-4. Όμως ο Τσιτσιπάς βρήκε τη δύναμη και απάντησε επίσης με μπρέικ, κάνοντας τελικά το 1-1 με 7 σερί πόντους στο τάι μπρέικ.

Στο τρίτο σετ, ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 5-4 αλλά ο Σαρντί του έκανε «μπρέικ» κι ισοφάρισε σε 5-5. Ο Γάλλος προηγήθηκε στη συνέχεια με 6-5 αλλά ο Στέφανος ισοφάρισε σε 6-6 και στη συνέχεια νίκησε και πάλι στο τάι μπρέικ.

I N C R E D I B L E



What a performance from @StefTsitsipas 👏#QueensTennis pic.twitter.com/r63dTGCajq