Μπορεί o Λιούς Χάμιλτον να μην νίκησε στο γκραν πρι του Μεξικού, με την 4η θέση που πήρε στον αγώνα, ωστόσο αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην Φόρμουλα 1 για πέμπτη φορά στην καριέρα του (2008, 2014, 2015, 2017, 2018).

Με αυτόν τον τίτλο ο 33χρονος Βρετανός πιλότος της Mercedes ισοφάρισε τους πέντε τίτλους του θρυλικού Αργεντινού Χουάν Μανουέλ Φάντζιο, ενώ βρίσκεται δύο πίσω από τον Γερμανό Μίκαελ Σουμάχερ, ο οποίος έχει στεφθεί επτά φορές πρωταθλητής.

Νικητής του 19ου αγώνα της χρονιάς ήταν ο Ολλανδός Μαξ Φερστάπεν με την Red Bull, αφήνοντας δεύτερο τον Γερμανό Σεμπάστιαν Φέτελ με την Ferrari και τρίτο τον Φινλανδό Κίμι Ραϊκόνεν, επίσης με Ferrari.

LEWIS HAMILTON WINS 2018 FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP AND IS NOW A FIVE-TIME WORLD CHAMPION!!! 😃🏆🏆🏆🏆🏆🎊🎉 #LHFive



