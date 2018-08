Ρότζερ Φέντερερ και Νόβακ Τζόκοβιτς θα βρεθούν αντιμέτωποι στον τελικό Western & Southern Open στο Σινσινάτι.

Οι δύο κορυφαίοι τενίστες θα αναμετρηθούν για 46η φορά, με τις νίκες να είναι μοιρασμένες: o Φέντερερ μετρά 23 έναντι 22 του Τζόκοβιτς.

Ο Ελβετός στον ημιτελικό απέκλεισε τον Νταβίντ Γκοφέν, αλλά ο Βέλγος εγκατέλειψε εξαιτίας τραυματισμού κι ενώ το σκορ ήταν 1-1. Ο Τζόκοβιτς από την άλλη απέκλεισε τον Μάριν Τσίλιτς με 2-1 (6-4, 3-6, 6-3).

Σε περίπτωση που επικρατήσει ο Φέντερερ, θα κατακτήσει το 99ο τίτλο στην καριέρα του.

