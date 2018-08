Μετά από 17 χρόνια η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί και πάλι στο Hopman Cup και μάλιστα με τους δύο κορυφαίους αθλητές της.

Όπως έγινε γνωστό από την ίδια την διοργάνωση, η διεύθυνση του τουρνουά έκανε δεκτό το αίτημα των Στέφανου Τσιτσιπά και Μαρίας Σάκκαρη, ώστε να αγωνιστούν ως ελληνική ομάδα στην διοργάνωση του 2019.

Θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που το ελληνικό τένις θα λάβει μέρος στο Hopman Cup, μετά το 2002, όταν εκπροσώπησαν εκεί την χώρα μας η Λένα Δανιηλίδου και ο Βασίλης Μαζαράκης.



Ουσιαστικά, η πρόθεση των δύο Ελλήνων αθλητών να συνεργαστούν δημιουργώντας μια ελληνική ομάδα, είχε γίνει γνωστή από τον ίδιο τον Τσιτσιπά, πριν από λίγο καιρό. Τώρα όμως ήρθε η επισημοποίηση αυτής της απόφασης.

Το Hopman Cup είναι ετήσιος αγώνας, αναγνωρισμένος από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, που διεξάγεται στο Περθ της Αυστραλίας, συνήθως στις αρχές Ιανουαρίου (κάποιες χρονιές στα τέλη Δεκεμβρίου) και μετέχουν οκτώ επιλεγμένες ομάδες, χωρίς όμως τα αποτελέσματα να υπολογίζονται στην παγκόσμια κατάταξη των αθλητών.

Διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1989 προς τιμήν του Αυστραλού τενίστα και προπονητή Χάρι Χόπμαν (1906-1985), ο οποίος είχε οδηγήσει την ομάδα της Αυστραλίας στην κατάκτηση 15 τίτλων Davis Cup, μεταξύ του 1938 και του 1969.

H ομάδα με τα περισσότερα Hopman Cups είναι αυτή των ΗΠΑ με 6 τίτλους ενώ ακολουθεί η Ισπανία με 4.

Ανάμεσα στους παίκτες ομάδων που έχουν κατακτήσει το τρόπαιο είναι ο Ρότζερ Φέντερερ, η Μαρτίνα Χίνγκις, η Σερένα Ουίλιαμς, η Πέτρα Κβίτοβα, η Λίντσεϊ Ντάβενπορτ, η Στέφι Γκραφ, ο Μπόρις Μπέκερ, η Μόνικα Σέλες, ο Νικ Κύργιος και ο Μαρκ Φιλιππούσης.

Φέτος η διοργάνωση θα διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του 2019.

Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τριών ομάδων, πέρα από την ελληνική.

Η ελβετική με τους Ρότζερ Φέντερερ και Μπελίντα Μπένσιτς, που ήταν και οι τροπαιούχοι του 2018, η γερμανική με τους Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Αντζελίκ Κέρμπερ, που ήταν οι φετινοί φιναλίστ και η ισπανική με τους Νταβίντ Φερέρ και Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα, ενώ σίγουρα θα αγωνιστεί και η ομάδα της Αυστραλίας, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη η σύνθεσή της.

