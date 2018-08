Διπλός θρίαμβος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου καθώς η Κατερίνα Στεφανίδη και η Νικόλ Κυριακοπούλου κατέκτησαν το χρυσό και το αργυρό μετάλλιο, αντίστοιχα, στο άλμα επί κοντώ.

Οι δύο αθλήτριες εξασφάλισαν τις δύο πρώτες θέσεις στο βάθρο, κατά την 3η ημέρα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που διεξάγεται στο Βερολίνο.

Η Κατερίνα Στεφανίδη, η οποία πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στο αγώνισμα στις διεθνείς διοργανώσεις, ξεκίνησε με επιτυχημένο άλμα στα 4.65, ενώ μετά πέρασε το 4.75 και το 4.80, και το 4.85 με την τρίτη, πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ αγώνων.

Τοποθέτησε στη συνέχεια τον πήχη στα 4.96μ, όπου όμως είχε τρεις ανεπιτυχείς προσπάθειες.

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια και «χρυσή» Ολυμπιονίκης του Ρίο, υπερασπίστηκε με επιτυχία τον τίτλο της από το 2016 στο Άμστερνταμ ενώ έκανε τρία τα μετάλλιά της στη διοργάνωση, αφού είχε κερδίσει και ασημένιο το 2014 στη Ζυρίχη.

