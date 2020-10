Η σύγκρουση θρησκειών και πολιτισμών που προωθείται από την τουρκική ηγεσία αποτελούν συστημική απειλή για την Ευρώπη και υπερβαίνει αυτά που συμβαίνουν στην ανατολική Μεσόγειο, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων ηγετών, καταδίκασε και την προκλητική ρητορική της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, κίνηση που έγινε ευρέως αποδεκτή.

Από την πλευρά τους σε κοινή δήλωσή τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν τις πρόσφατες μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτες τις προκλήσεις και τη ρητορική.

«Προσφέραμε έναν ξεκάθαρο δρόμο προς μια θετική ατζέντα με την Τουρκία. Μέχρι στιγμής, η Τουρκία δεν έχει επιλέξει αυτό το μονοπάτι», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ.

«Καταδικάζουμε τις πρόσφατες μονομερείς ενέργειες στην ανατολική Μεσόγειο, τις προκλήσεις και τη ρητορική, που είναι απαράδεκτες. Θα έχουμε την ευκαιρία να επανέλθουμε σε αυτό τον θέμα τον Δεκέμβριο», συμπλήρωσε ο Σαρλ Μισέλ.

«Δεν πάει άλλο. Χρειαζόμαστε δράση, όχι άλλα λόγια κατά του Ερντογάν και των αμέτρητων προκλήσεων του. Δεν πρόκειται για ελληνικό, κυπριακό ή γαλλικό ζήτημα, αλλά για ευρωπαϊκό. Οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία. Ας χρησιμοποιήσουμε την οικονομική δύναμη της ΕΕ για να το πράξουμε» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Μάνφρεντ Βέμπερ.

Enough is enough. We need action, no more words against #Erdogan and his countless provocations. This is not a Greek, Cypriot or a French issue, it is a European one. EU leaders should #SanctionTurkey. Let's use the EU's economic power to do so #EUCO https://t.co/mnc1dWsUXl