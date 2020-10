Την στήριξή του στον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν, απέναντι στις προσβολές του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε μέσω Twitter ο πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης.

«Οι προσωπικές προσβολές σε βάρος του προέδρου Μακρόν και η γλώσσα μίσους με στόχο την Γαλλία από την τουρκική ηγεσία είναι απαράδεκτη, υποδαυλίζει το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη. Απόλυτη στήριξη και αλληλεγγύη στον Εμανουέλα Μακρόν και τον γαλλικό λαό που ακόμα θρηνεί για ένα αποτρόπαιο έγκλημα» σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών ήταν το απόγευμα της Πέμπτης. Σύμφωνα με τις πηγές, η συνομιλία διήρκεσε πάνω από μισή ώρα και συζητήθηκαν οι ελληνογαλλικές σχέσεις, οι εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και η προετοιμασία του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Ιουλίου.

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime.