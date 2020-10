Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλει κυρώσεις κατά της Άγκυρας εάν η Τουρκία συνεχίσει τις έρευνές της στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Αυστριακός καγκελάριος, Σεμπάστιαν Κουρτς.

«Καταδικάζω απόλυτα τις νέες ερευνητικές δραστηριότητες του Oruc Reis στα ελληνικά ύδατα και το άνοιγμα των Βαρωσίων στην Κύπρο. Και τα δύο αυτά βήματα παραβιάζουν ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο» ανέφερε ο Αυστριακός καγκελάριος.

Πρόσθεσε δε ότι «αν η Τουρκία συνεχίζει να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, έρχεται αντιμέτωπη με κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πρέπει να διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία» πρόσθεσε ο Σεμπάστιαν Κουρτς σε μία ξεκάθαρη στήριξη των ελληνικών και ελληνοκυπριακών συμφερόντων.

If #Turkey continues to violate international law, it faces the threat of #EU sanctions. Also Turkey’s membership negotiations with the #EU should be stopped. @kmitsotakis @CYPresidency