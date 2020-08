Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, απέστειλε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ μέσω twitter.

«Απόλυτη αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ζοζέπ Μπορέλ και καλώντας την Τουρκία «να προχωρήσει άμεσα σε αποκλιμάκωση και να επιστρέψει στο διάλογο».

Concluded good and constructive #FAC.



Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.



Belarus: EU doesn't accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.