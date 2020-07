H EKT να δίνει 2.000 ευρώ το μήνα σε πολίτες μέχρι να λήξει η πανδημία του κορωνοϊού προτείνει ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 με αφορμή την οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στις περισσότερες χώρες του πλανήτη λόγω της covid-19 προχώρησε σε προτάσεις για την επίλυση της οικονομικής δυσχέρειας.

Ποια θα ήταν λύση, σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό Οικονομικών; Η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να τυπώσει 750 δισεκατομμύρια ευρώ και να καταθέσει στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε πολίτη 2.000 ευρώ, κάθε μήνα, μέχρι να νικηθεί ο ιός.

Έτσι, όπως ισχυρίζεται, θα υπάρχει ροή ρευστού στην αγορά. Όπως αναφέρει σε σχετικό βίντεο, αυτή η λύση θα έδινε μια άμεση βοήθεια προς τους πολίτες της ΕΕ, που έχουν χάσει το εισόδημά τους, καθώς με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν και τις υποχρεώσεις τους δίνοντας ταυτόχρονα ώθηση στην οικονομία η οποία θα έπαιρνε μια ανάσα από την εισροή χρημάτων στην αγορά.

