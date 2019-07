Ο Ζόραν Ζάεφ έδωσε συγχαρητήρια στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την νίκη του στις χθεσινές εθνικές εκλογές.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Twitter ένα μήνυμα, όπου συγχαίρει τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογική νίκη του, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα να συνεχιστεί η συνεργασία των δύο χωρών.

«Συγχαρητήρια για την εκλογική νίκη στον νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εύχομαι ευημερία στην Ελλάδα και τους Ελληνες. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα», έγραψε στο μήνυμά του ο Ζόραν Ζάεφ.

Congratulations for the election victory to the new PM of Greece, @kmitsotakis. I wish prosperity to Greece and to the Greek people. We hope to continue the cooperation between North Macedonia & Greece. 🇲🇰🇬🇷