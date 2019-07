Το εκλογικό αποτέλεσμα στην Ελλάδα σχολιάζουν διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία, πολλά εκ των οποίων από το αποτέλεσμα πρώτου exit poll κιόλας έκαναν λόγο για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, μεταδίδοντας την είδηση με επείγοντα τηλεγραφήματα.

Σε δημοσίευμά της, η γερμανική εφημερίδα Die Zeit τονίζει ότι «το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη κέρδισε τις κοινοβουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα», σημειώνοντας πως σύμφωνα με το exit poll η ΝΔ αποσπά ποσοστό γύρω στο 40% ενώ το κυβερνών αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα αποσπά το 28,5%.

«Στις γενικές εκλογές στην Ελλάδα, έχουμε αλλαγή της κυβέρνησης», γράφει το Der Spiegel, τονίζοντας ότι, σύμφωνα με τις αρχικές προβλέψεις, το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι πολύ πιο μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. «Οι δημοσκοπήσεις έξω από τις κάλπες δείχνουν ότι η ΝΔ επιτυγχάνει μια καθαρή νίκη. Η ΝΔ με ηγέτη του κόμματός τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποσπά το 38-42% των ψήφων και ο ΣΥΡΙΖΑ ακολουθεί με 26,5 έως 30,5%», γράφει το γερμανικό περιοδικό.

Η γερμανική FAZ αναφέρει πως «το συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας κερδίζει τις γενικές εκλογές στην Ελλάδα και έρχεται πρώτο με 40% ενώ το απερχόμενο κυβερνών αριστερό κόμμα υπό τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κέρδισε μόνο το 28,5%». «Αν η πρόγνωση επιβεβαιωθεί επισήμως, η ΝΔ και ο ηγέτης της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποκτούν την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο και δεν θα εξαρτιόνται από κάποιον κυβερνητικό εταίρο» γράφει η FAZ και προσθέτει: «Οι παρατηρητές αποδίδουν την ήττα του αριστερού πρωθυπουργού Τσίπρα και του κόμματός του στα σκληρά μέτρα λιτότητας των τελευταίων χρόνων, τα οποία έπληξαν κυρίως τη μεσαία τάξη. Ένα μεγάλο μέρος της μεσαίας τάξης, που παραδοσιακά καθορίζει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα, γύρισε την πλάτη του στον ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε τους Συντηρητικούς».

Για «αλλαγή εξουσίας στην Ακρόπολη» κάνει λόγο η γερμανική Handelsblatt τονίζοντας ότι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στην Ελλάδα.

«Στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, οι συντηρητικοί του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι νικητές», γράφει η γερμανική Rheinische Post. «Αρκετοί τηλεοπτικοί σταθμοί ανέφεραν μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων ότι το κόμμα της αντιπολίτευσης Νέα Δημοκρατία έφτασε περίπου στο 40% των ψήφων.Το αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, έφτασε μόλις το 28,5%», αναφέρει η RP.

Στην Ισπανία τώρα, η El Pais σχολιάζει πως «η συντηρητική Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αποσπά την την απόλυτη πλειοψηφία», σημειώνοντας ωστόσο πως «ο τελικός αριθμός των εδρών της ΝΔ θα εξαρτηθεί όμως από την ενδεχόμενη είσοδο στο κοινοβούλιο των μικρών κομμάτων, εκείνων που υπερβαίνουν το όριο του 3% που απαιτείται για την εκπροσώπησή τους,όπως η νεοναζιστική Χρυσή Αυγή και η Ελληνική Λύση, ένα υπερεθνικιστικό και φιλορωσικό κόμμα που έκανε την έκπληξη στον ευρωπαϊκό Μάιο, αποκτώντας έναν ευρωβουλευτή».

«Οι Έλληνες Συντηρητικοί οδεύουν προς μία μεγάλη νίκη», σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα Guardian, τονίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία νίκησε τον αριστερό ΣΥΡΙΖΑ και κερδίζει την απόλυτη πλειοψηφία, σύμφωνα με τα exit poll. «Οι συντηρητικοί της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα βρίσκονται σε καλό δρόμο για να επανέλθουν στην εξουσία, καθώς οι δημοσκοπήσεις έξω από τις κάλπες δίνουν στη συντηρητική Νέα Δημοκρατία 38-42% των ψήφων, γεγονός που υποδηλώνει και απόλυτη πλειοψηφία στο ελληνικό κοινοβούλιο», γράφει η βρετανική εφημερίδα.

«Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα και κλείνει την εποχή του Αλέξη Τσίπρα», μεταδίδει από την Αθήνα ο απεσταλμένος της ιταλικής La Repubblica. Το ποσοστό της κεντροδεξιάς Νέας Δημοκρατίας είναι σύμφωνα με τα exit poll μεταξύ 38% και 42% και «αναμένεται να εγγυηθεί στο κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη την απόλυτη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκράτησε τις ζημιές και ανέκτησε πέντε μονάδες σε σχέση με τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, όμως απέχει πολύ από τους συντηρητικούς, καθώς το ποσοστό του, σύμφωνα με το έξιτ πολ, θα είναι μεταξύ 26,5% και 30,5%». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, «η Νέα Δημοκρατία επωφελήθηκε, όχι μόνο από την πόλωση που της έφερε πολλές ψήφους της Χρυσής Αυγής, αλλά και από την υψηλή συμμετοχή που κυμαίνεται γύρω στο 63% έως 65%, πολύ πάνω από τις προσδοκίες». Ο ανταποκριτής της La Repubblica επισημαίνει επίσης πως «η Χρυσή Αυγή βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, καθώς μείωσε στο μισό το ποσοστό της σε σχέση με το 2015, ενώ το ΚΙΝΑΛ κρατιέται γύρω στο 7%». «Η ευρεία νίκη και η κατάκτηση της απόλυτης πλειοψηφίας επιτρέπουν τώρα στον Μητσοτάκη να σχηματίσει μια νέα μονοκομματική κυβέρνηση, την πρώτη έπειτα από τη σοσιαλιστική του Γιώργου Παπανδρέου από το 2009 μέχρι το 2011. Η ευρύτατη εντολή που έλαβε από τις κάλπες εγγυάται πως θα έχει τα χέρια του ελεύθερα στην επιλογή των υπουργών χωρίς να χρειαστεί να υποκύψει υπερβολικά στις υπαγορεύσεις των ρευμάτων του κόμματος. Ο Τσίπρας μπορεί να αναλάβει κάποια θέση στην Ευρώπη. Ακόμη και οι πρώην εχθροί, όπως ο γερμανός πρώην υπουργός Οικονομίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, του έχουν αναγνωρίσει την θαρραλέα πολιτική επιλογή της συμφωνίας των Πρεσπών για το όνομα της ΠΓΔΜ. Μια συμφωνία που απορρίφθηκε από το 70% των συμπολιτών του και η οποία του κόστισε πανάκριβα στις κάλπες», καταλήγει ο ανταποκριτής της La Repubblica.

Την ίδια ώρα, τα αυστριακά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα, κάνουν μεταξύ άλλων λόγο για «Σαφές προβάδισμα των Συντηρητικών στην Ελλάδα», «Αποτυχία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα» και «Νίκη των Συντηρητικών στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα».

«Ελλάδα: Αποτυχία για τον πρωθυπουργό Τσίπρα», τιτλοφορεί το σχετικό δημοσίευμά της η μεγαλύτερης κυκλοφορίας εφημερίδα Kronen Zeitung, σημειώνοντας πως η συντηρητική Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής με ποσοστό περίπου 40% στη βάση στοιχείων της «κρατικής τηλεόρασης ΕΡΤ», ενώ το έως τώρα κυβερνών αριστερό κόμμα του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, έφτασε στο 28,5%.

Στο ίδιο πνεύμα είναι και η είδηση που δημοσιεύει η εφημερίδα Die Presse με τίτλο «Οι Συντηρητικοί κερδίζουν τις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα», ενώ η εφημερίδα Der Standard παρατηρεί πως τα πρώτα exit polls δείχνουν μία αλλαγή εξουσίας στην Ελλάδα, όπου «φαβορί» των σημερινών βουλευτικών εκλογών θεωρείται η έως τώρα αντιπολιτευόμενη Νέα Δημοκρατία με τον πρόεδρό της Κυριάκο Μητσοτάκη, για την οποία προβλέπεται ένα ποσοστό μεταξύ 38 και 42%.

Το Assosiated Press μεταδίδει πως σύμφωνα με τη δημοσκόπηση αυτή, «ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 51 ετών, κερδίζει τις εκλογές με 40% των ψήφων έναντι του κύριου αντιπάλου του, ο οποίος δεν παίρνει παρά το 28,5% των ψήφων, σηματοδοτώντας την επιστροφή των παραδοσιακών κομμάτων στην Ελλάδα έπειτα από τέσσερα χρόνια στην εξουσία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επικρίθηκε επειδή 'πρόδωσε' τους ψηφοφόρους του με τη συνέχιση της λιτότητας».

Για «σαρωτική εκλογική νίκη» της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα κάνουν λόγο οι Financial Times στην ανταπόκρισή τους από την Αθήνα. «Το παραδοσιακό κεντροδεξιό κόμμα ανακτά την εξουσία στην Ελλάδα έπειτα από μια σαρωτική νίκη στις γενικές εκλογές, δημιουργώντας ελπίδες για επιστροφή στην ανάπτυξη και τη σταθερότητα σε μια χώρα κλονισμένη από χρόνια ύφεσης και τρεις διεθνείς διασώσεις», γράφει η βρετανική οικονομική εφημερίδα. «Το αποτέλεσμα είναι ένα βαρύ πλήγμα για τον κ. Τσίπρα», εκτιμά και επισημαίνει πως «ενώ η οικονομία σταθεροποιήθηκε με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, οι δομικές μεταρρυθμίσεις καθυστέρησαν και αναπτυξιακοί στόχοι χάθηκαν αφού το υπουργείο Οικονομικών αύξησε τους φόρους και μείωσε τη δημόσια δαπάνη για να επιτύχει τα ετήσια πρωτογενή πλεονάσματα που συμφωνήθηκαν με τους πιστωτές της Ελλάδας». «Ενώ οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν δραματικά τους λίγους τελευταίους μήνες, η οικονομία αναπτύσσεται βραδύτερα απ' ό,τι προβλεπόταν και οι επενδυτές παραμένουν ανήσυχοι», σημειώνουν ακόμη οι FT. «Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από τους πιστωτές ενώ έχουν συσσωρευθεί δομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί», προσθέτουν.

«Ο κεντροδεξιός ηγέτης του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ορκίζεται τη Δευτέρα πρωθυπουργός της Ελλάδας, μετά την εκλογική του νίκη και την εντολή για την αντιμετώπιση των χρόνιων δεινών του έθνους μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση» γράφει το πρακτορείο Bloomberg. «Η Νέα Δημοκρατία απέσπασε το 39,7% των ψήφων, σε σύγκριση με το 31,6% για το αριστερό κόμμα ΣΥΡΙΖΑ του απερχόμενου πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν σε γενικές γραμμές τις προεκλογικές δημοσκοπήσεις, αν και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πήγε και τόσο άσχημα, όπως έδειχναν μερικές προβλέψεις. Η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια σαφή κοινοβουλευτική πλειοψηφία όπως αναμενόταν, με περίπου 158 έδρες σε σύνολο 300 βουλευτών» αναφέρει το Bloomberg. To πρακτορείο τονίζει ότι οι επενδυτές αναμένουν από τον 51χρονο Μητσοτάκη να αποδείξει ότι ισχύει η φιλική προς τον επιχειρηματικό κόσμο φήμη του. Ο πρώην σύμβουλος διαχείρισης που έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ θα πρέπει να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις για την αντιμετώπιση ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων οικονομικών, των δανείων και της γραφειοκρατίας, εργαζόμενος στο πλαίσιο των αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν θέσει οι πιστωτές για τη χώρα» σημειώνει το Bloomberg και προσθέτει: «Ο Μητσοτάκης πρέπει να εξασφαλίσει ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει τις επενδύσεις που χρειάζεται απεγνωσμένα και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, καθώς η χώρα βγαίνει από την κρίση που έπληξε το βιοτικό επίπεδο των πολιτών».

